Polícia vyšetruje krádež v banskobystrickom obchode: Hľadajú ľudí na FOTO

"Fotografie zachytávajú dve osoby, ktoré polícia potrebuje v súvislosti so spomínaným skutkom vypočuť. Mohli by pomôcť k objasneniu prípadu. Obraciame sa preto na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri ich identifikácii," konštatovala hovorkyňa.

Zdroj: SITA/KR PZ Banská Bystrica

Ak by niekto dokázal k osobám poskytnúť akékoľvek bližšie informácie, oznámiť ich môže na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na známom telefónnom čísle 158. Informácie je možné poskytnúť aj prostredníctvom oficiálnej stránky polície na sociálnej sieti.