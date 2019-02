Miroslav znásilňoval a týral prostitútky: VIDEO Sudca pochybil, kriminálnik teraz behá po slobode!

ÚSTÍ NAD LABEM - Miroslav Ch. z Kralupy nad Vltavou mal surovo mlátiť a týrať prostitútky v Tepliciach. Podľa polície svoju agresiu stupňoval, pričom hrozilo, že sa dopustí vážnych trestných činov. Ak by sa tamojší sudca Martin Parolek nedopustil chyby, Miroslav by v súčasnosti nebol na slobode.

Len čo kriminalisti vlani v apríli recidivistu zadržali, upozornili, že ide o nebezpečnú osobu. „Pokiaľ by sa nám prípad nepodarilo úplne objasniť, brutalita páchateľa mohla pravdepodobne stúpať, a mohlo dôjsť k závažným trestným činom,“ zdôraznil zástupca vedúceho teplickej polície Jaroslav Jedlička.

Polícia následne požiadala súd o to, aby bol Miroslav stíhaný väzobne. O väzbe ale spolurozhodoval aj sudca Martin Parolek, ktorý bol v Ústí nad Labem na stáži. Neskôr, po návrate do Teplíc, dostal celý prípad na starosť, čo je v rozpore so zákonom, informuje iDnes.cz.

Keď sa na chybu prišlo, obžalovaný musel väzbu opustiť. Server pripomína, že Miroslav si už odsedel osem rokov za znásilňovanie a týranie prostitútok. Súd v Českých Budějoviciach ho v roku 2006 poslal do chládku na 11,5 roka. Nariadil mu aj sexuologickú liečbu. V roku 2014 sa dostal von na podmienku. O tri roky neskôr ďalší súd rozhodol o tom, že nemusí byť ani v ústave, v ktorom sa liečil.

Sexuálny delikvent však s útokmi na ženy neprestal. Jednu prostitútku opakovane znásilňoval bez prezervatívu napriek tomu, že sa bránila a prosila ho, aby prestal, pretože bola v pokročilom štádiu tehotenstva – v treťom trimestri. „Ak to nespravíš, tak ťa rozsekám!“ kričal podľa iDnes.cz muž na inú pracovníčku eskortu, ktorú mal udierať do hlavy a fackovať. Uniknúť sa jej podarilo až po štyroch hodinách, a na ulicu vybehla len v podprsenke.

Zásahová jednotka recidivistu zadržala 11. apríla minulého roka. O dva dni neskôr bola naňho uvalená väzba kvôli obave, že násilie bude stupňovať.

Sudca sa dopustil chyby

Kriminálna polícia ho v tom čase obvinila z brutálneho znásilnenia troch prostitútok. Obvinenie sa neskôr rozšírilo o ďalších šesť žien. Ďalšie vyšetrovanie ukázalo, že páchateľ sa dopustil aj krádeže, lúpeže, pokusu o obmedzovanie osobnej slobody a pokusu o ublížení na zdraví.

Miroslav proti väzbe vzniesol protest, ktorý riešil na sklonku apríla Krajský súd v Ústí nad Labem. V odvolacom konaní spolurozhodoval o zamietnutie žiadosti aj Martin Parolek, ktorý naň prišiel z Okresného súdu v Tepliciach na polročnú stáž.

Ten po návrate do Teplíc kvôli počítačovému systému dostal pridelený práve tento prípad a sudca mužovi väzbu predĺžil. Tým sa ale dopustil chyby, lebo podľa zákona nesmie sudca, ktorý sa podieľa na prípravnom konaní a rozhoduje o väzbe, neskôr riešiť samotný prípad.

Na sudcovo pochybenie prišiel opäť Krajský súd v Ústí nad Labem, kam Miroslav podal sťažnosť proti predĺženiu väzby. Všimli si totiž, že prípad rieši ich bývalý stážista. Z toho dôvodu museli byť všetky jeho rozhodnutia zrušené.

„Predseda súdu spolu s trestnou podpredsedníčkou vyhodnocujú mieru zavinenia jednotlivých osôb a zvažujú ďalší postup vrátane prípadného disciplinárneho, respektíve pracovnoprávneho postihu. O výsledku však budú informované najprv zodpovednej osoby,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Ústí nad Labem Tereza Šponiarová. „Súčasne vyhodnocujú nastavený systém a zvažujú, či je na mieste tiež prijatie systémového opatrenia,“ dodala.