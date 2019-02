Matka (36) spravila svojmu synčekovi zo života peklo: Roky ho podrobovala stredovekej praktike

KODAŇ - Na štyri roky do väzenia vo štvrtok poslal súd v Dánsku 36-ročnú psychicky chorú ženu, ktorá svojmu synovi pravidelne púšťala žilou. Stredovekú praktiku na svojom dieťati vykonávala raz týždenne počas piatich rokov, informovala agentúra AFP.

Žena, ktorá pracovala ako zdravotná sestra, pomocou katétra odviedla z tela svojho syna krv najmenej 110-krát. A to v čase, keď mal od jedného do šiestich rokov, uviedol súd v západodánskom Herningu. Podľa agentúry AP chlapcovi odčerpala z tela pri jednom zákroku pol litra krvi.

Nezrovnalosti pri krvných vyšetreniach v nemocnici, kde chlapec pravidelne prijímal transfúzie, zvádzala žena na vzácnu chorobu kostnej drene. Lekári ale nakoniec pojali podozrenie a nahlásili ženu na polícii. Vyšetrovateľom sa následne podarilo ženu pri krvavej praktike natočiť na skrytú kameru.

"Nebolo to vedomé rozhodnutie. Neviem, kedy som začala robiť to, na čo som nemala právo. Stalo sa to postupne," uviedla na súde žena.

Súd nariadil vypracovať psychiatrický posudok a ten uvádza, že odsúdená zdravotná sestra, ktorá svoju profesiu už nesmie vykonávať, trpí Münchhausenovým syndrómom. To je duševná porucha, kedy postihnutý predstiera fyzickú alebo psychickú chorobu, pre ktorú je následne liečený. V tomto konkrétnom prípade ide o syndróm takzvane v zastúpení, kedy postihnutý predstiera chorobu u osoby, ktorá je na ňom závislá. Zvyčajne tým chce upútať pozornosť na svoje vlastné utrpenie, poznamenala agentúra AFP.

Ženin syn, ktorý má teraz sedem rokov, žije u svojho otca.