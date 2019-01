VIDEO Na D1 vyčíňal šialenec: Nočná naháňačka v centre Bratislavy, padli aj výstrely!

BRATISLAVA - V sobotu večer sa v Bratislave odohrala naháňačka ako z akčného filmu. Krátko po desiatej hodine spozorovala hliadka diaľničnej polície Trnava na diaľnici v smere do Bratislavy dve autá idúce v strednom jazdnom pruhu. Predbehla ich a vyzvala, aby zastavili na odpočívadle. Jeden z vodičov ale výzvu neuposlúchol a vtedy sa začalo jeho besnenie.

Vodič Škody Octavie na výzvu policajtov nereagoval a v jazde pokračoval až do Bratislavy, pričom hliadka ho niekoľkokrát predbehla a za použitia výstražného svetelného znamenia sa ho pokúšala zastaviť.

Na úrovni odbočky z diaľnice D1 na Zlaté piesky vodič škody prudko odbočil v smere na Cestu na Senec a ďalej na Tuhovskú ulicu a bezohľadnou jazdou, v rýchlosti viac ako 120 km/h ohrozoval iných účastníkov cestnej premávky. Vozidlo následne pokračovalo za sústavného ignorovania výziev policajnej hliadky k zastaveniu smerom na Staviteľskú ulicu, kde mimo obytnej zóny použili policajti služobnú zbraň a vystrelili niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. Ani na tieto vodič nereagoval a unikal vysokou rýchlosťou smerom na Tuhovskú ulicu.

Tam hliadka opäť za dôsledného dodržania zákonných podmienok použila služobnú zbraň a zasiahla a poškodila zadné koleso unikajúceho vozidla. Ani to však vodiča neodradilo a ďalej pokračoval vysokou rýchlosťou smerom na nadjazd vedúci do Petržalky, následne zišiel na Gagarinovu ulicu, kde kľučkoval medzi autami. Takto pokračoval až na Miletičovu ulicu, kde došlo k nárazu vozidla do vyvýšeného obrubníka a následnému poškodeniu pneumatiky, čím sa auto stalo nepojazdným.

Hliadka následne vodiča zadržala, nikto v dôsledku jeho bezohľadnej jazdy, našťastie, neutrpel zranenia. Hliadka neskôr zistila, že zadržaný muž má zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 60 mesiacov. Na miesto sa potom dostavila aj vodička druhého auta - Škody Rapid - ktorá v súvislosti s udalosťou vypovedala na polícii. Príslušníci PZ obvinili Milana H. z Bratislavy z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Obvinený bol následne umiestnený v cele policajného zaistenia, prípad prebieha v tzv. "super rýchlom" konaní. V prípade preukázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.