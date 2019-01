Dramatické popoludnie v Bratislave: Žene (57) prišlo zle, policajti jej zachránili život

Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Tatiana Kurucová. K žene policajti privolali pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci a do ich príchodu jej stav stabilizovali, poskytli jej predlekársku prvú pomoc a zabalili ju do termoizolačnej fólie. Záchranári ženu previezli do jednej z bratislavských nemocníc.