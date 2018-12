Ďalšia tragédia na poľovačke: Muž (43) bojuje o život, na Záhorí ho zasiahla strela do krku

Štyridsaťtriročný muž z Gbelov vo štvrtok v spoločnosti 56-ročného známeho išiel dohľadávať zver, ktorá mala byť postrelená deň predtým na poľovačke.

Streľba na diviaka

Poľovníci sa v čase okolo obeda pohybovali pozdĺž koľajovej trate, v katastrálnom území obce Kuklov v lokalite zvanej letisko Kanovec. "Pri presune mal jeden z mužov spozorovať diviaka a vzápätí došlo k výstrelu zo strelnej zbrane – brokovej dvojky, kal. 16 mm, ktorú v ruku držal 56-ročný muž," priblížila okolnosti prípadu trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Časť vystrelenej strely podľa jej slov zasiahla druhého muža. Utrpel ťažké zranenia a letecky ho previezli do nemocnice v hlavnom meste. "Môžeme potvrdiť, že do Univerzitnej nemocnice Bratislava bol privezený muž, so strelnou ranou, v kritickom stave. Naši lekári robia maximum pre jeho záchranu, v tejto chvíli je však predčasné hovoriť bližšie k jeho zdravotnému stavu," doplnila hovorkyňa UNB Eva Kliská. Ako dodala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová, záchranári museli muža uviesť do umelého spánku. Utrpel strelné poranenie krku.

Osudná predvianočná poľovačka

Krátko pred Vianocami, 21. decembra, došlo k tragédii na poľovačke v obci Naháč. Zraneniam podľahol miestny poľovný hospodár Miloš, ktorého zasiahla strela do brucha. Išlo zrejme o nešťastnú náhodu. "Ostatní poľovníci ho niesli asi 300 metrov a zavolali mu záchranku. Muž na mieste zraneniam podľahol," potvrdila krátko po udalosti Mária Linkešová.

Nešťastie polícia vyšetruje ako prečin usmrtenia. Zármutok vyjadrila aj Slovenská poľovnícka komora, ktorá tiež opätovne vyzvala na dôrazné dodržiavanie bezpečnosti pri streľbe a zaobchádzaní so zbraňou. "Na spoločných poľovačkách sú predpísané prísne bezpečnostné pravidlá, ktoré ak by sa dodržali, nikdy by nedošlo k podobnej tragédii. Konanie i v tomto prípade je jednoznačné zlyhanie jednotlivca! Nie zlyhanie písaných, ale i nepísaných pravidiel," uviedli vo vyjadrení.

Darinu postrelili do chrbta

V novembri poslednýkrát vydýchla sympatická Darina, ktorá sa lovu na bažanty zúčastnila ako honec so psom. Tragédia sa stala v obci Mojmírovce. Chovateľku psov zasiahol brok do chrbta medzi lopatky. Napriek snahe záchranárov v nemocnici zomrela.

Celej tragédii sa prizeral aj Dadin priateľ, šokovaní boli všetci, ktorí sa podujatia zúčastnili. Snažil som sa postupovať tak, ako mi hovorili, ale bola vo veľmi zlom stave, krvácala z úst," povedal svedok nešťastia. Ani v tomto prípade, aj napriek tomu, že verejnosť poukazovala na to, že poľovníci si pred streľbou vypili, alkohol rolu nezohrával, skúška naň mala byť negatívna.

Riaditeľ Kancelárie Slovenskej poľovníckej komory Imrich Šuba uviedol, že komunitu udalosť veľmi zasiahla. Vyjadril sa, že verí, že prípad sa poriadne vyšetrí a vinník bude potrestaný. Vo všetkých troch prípadoch, ktoré sa odohrali v krátkom čase, však policajné vyšetrovanie môže trvať niekoľko mesiacov, keďže sa musia vykovanať znalecké dokazovania.