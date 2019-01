VIDEO dramatického zásahu: Jelenča na zamrznutú hladinu vyštvali psy, poľovníci prehovorili

MARGECANY – Slovenská poľovnícka komora (ďalej len SPK) je presvedčená, že jelenča na zamrznutú hladinu vodnej nádrže vyštvali psy, ktoré patrili turistom. Na záchrane vysileného zvieraťa, z ktorej priniesla video, sa podieľali poľovníci i hasiči. Jelenča bolo po ošetrení vypustené do voľnej prírody.

Udalosť sa stala 20. januára na vodnej nádrži Ružín, ktorá sa nachádza na rieke Hornád juhovýchodne od obce Margecany v okrese Gelnica. V čase okolo 13. hodiny podal poľovnému hospodárovi zo Zlatníka informáciu člen poľovnej stráže o tom, že na zamrznutej hladine vodnej nádrže sa nachádza vysilené jelenča v zlom zdravotnom stave. „Poľovníci po príchode na miesto zistili, že na mieste sa už nachádzajú okoloidúci poľovníci z PZ Veľký Folkmar, ako aj hliadka OO PZ Kysak,“ priblížila SPK s tým, že zviera tam bolo vyštvané psami, ktoré patrili turistom.

Na miesto udalosti do niekoľkých minút dorazili aj členovia Hasičského a záchranného zboru. Tí po vyhodnotení situácie nasadili profesionálnu hasičskú techniku. „Za jej pomoci sa hasiči dostali po zamrznutej hladine až k vyčerpanému zvieraťu, zaistili ho a bezpečne prepravili na breh,“ uviedla komora. Doložila, že jelenča bolo prehliadnuté a po zistení, že nemá nijaké zranenia ho poľovníci bezpečne osušili a transportovali do revíru PZ Zlatník k prikrmovaciemu zariadeniu. Odtiaľ ho vypustili do voľnej prírody.