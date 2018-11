Sympatickú Darinu (†29) postrelili na poľovačke do chrbta: Prehovoril svedok tragédie

MOJMÍROVCE - Život mladej, no skúsenej kynologičky Dariny, vyhasol počas sobotňajšej poľovačky v obci Mojmírovce. Sympatickú chovateľku psov zasiahol brok do chrbta medzi lopatky. Zranenie bolo natoľko fatálne, že v nemocnici mu 29-ročná Dada podľahla. O tom, čo sa dialo pred tragédiou a po nej, prehovoril svedok nešťastia.

Mala to byť pokojná sobota, napokon ju poznačila obrovská tragédia. Počas poľovačky na bažanty v Mojmírovciach postrelili do chrbta Darinu, ktorá sa lovu zúčastnila ako honec so psom. Polícia krátko po udalosti uviedla, že k nehode malo pravdepodobne dôjsť pri prebíjaní zbrane. Prípad vyšetrujú ako zločin usmrtenia.

Mladá žena, ktorá naposledy vydýchla v nemocnici, bola skúsenou kynologičkou, venovala sa chovateľstvu psov aj poľovníctvu. O to viac jej blízki upozorňujú na to, že nedokážu pochopiť, čo presne sa stalo. Isté však je, že chybu zosnulej Dady vylučujú. Podľa nich presne vedela, čo má počas lovu robiť.

Zdroj: Facebook/D.K.

Zástupca Poľovníckej spoločnosti Bažant Mojmírovce, ktorá poľovačku organizovala objasnil, čo sa v osudný deň dialo. "Poľovačka od rána prebiehala tak, ako mala. Bolo zahájenie, poučenie, prežívali sme príjemný deň. Po prvej polovičke podujatia sme mali prestávku," povedal.

Sám vtedy s Darinou hovoril, pýtal sa jej, ako sa cíti a či sa jej páči. "Chválila, že je veľmi fajn. Bola to partia, ktorá k nám chodieva na poľovačku pravidelne," objasnil chvíle, kedy ešte nik netušil, čo bude nasledovať.

Zdroj: Facebook/D.K.

Druhá časť poľovačky sa odohrávala v lesíku, strelci podľa jeho slov stáli na svojich postoch. Honci so psami, medzi ktorými bola aj Dada, boli za nimi. Čakali, kým dostrieľajú. "Keď to prestalo, išli sme klasicky dohľadať dostrelenú zver, ktorá mohla byť popadaná napríklad v kríkoch," vysvetlil zástupca. Padol teda pokyn, po ktorom už strelci zbrane nepoužívajú. Dada aj ostatní honci totiž v spoločnosti psíkov išli pomaly dopredu pomedzi strelcov, aby pozbierali popadanú zver krížom cez porast.

"Možno dve minúty po tom pokyne, padla rana. Ja som nebol bezprostredne pri nej (Darine, pozn. redakcie). No počul som ranu a výkrik. Utekal som tam. Ležala na zemi, priateľ bol pri nej," priblížil chvíle hrôzy poľovník. Ihneď volali záchranku, tiesňovú linku 155 aj políciu. "Snažil som sa postupovať tak, ako mi hovorili, ale bola vo veľmi zlom stave, krvácala z úst," povedal svedok nešťastia.

Zdroj: Facebook/Vizsa Club Slovakia

Členovia PS Bažant Mojmírovce udalosť síce organizovali, ale sami nepoľovali. Boli v úlohách honcov, rovnako ako Darina. Ako povedal zástupca, smrť jednej z nich ich mimoriadne mrzí.

"Je nám to všetkým veľmi ľúto. V každom z nás, ktorí sme sa zúčastnili poľovačky, to zanechalo obrovskú stopu. Hneď na druhý deň, sme sa vrátili na to miesto, a zaniesli sme tam vetvičku a pušku ako spomienku našej kamarátke," povedal s tým, že sa to nikdy nemalo stať. Rodine a blízkym odkázal, že ich to všetkých nesmierne mrzí.

Alkohol vraj rolu nezohrával

Na sociálnej sieti sa ihneď po nešťastí objavili názory, ktoré poukazovali na to, že v prípade mal zohrať svoju rolu alkohol. To však zástupca poľovníckej spoločnosti vylúčil. "Po nehode prišla polícia a dávala fúkať. Všetko bolo negatívne a určite to bola nešťastná náhoda, žiaľ, s fatálnymi následkami," povedal.

Zdroj: Reprofoto/polovnickakomora.sk

Priklonil sa však zároveň k názoru riaditeľa Kancelárie Slovenskej poľovníckej komory Imricha Šubu, ktorý upozornil na to, že ide o zlyhanie jednotlivca. "Každý z týchto strelcov, a toto nebol mladý chlap, si musí byť vedomý toho, že má v ruke zbraň, že má urobené skúšky aj výcvik, aj skúšobné streľby, kde sa stále preverujú strelci a opakujú si hlavne pravidlá bezpečnosti. Že v niečom, síce neviem v čom, to preukáže vyšetrovanie, zlyhal," dodal na záver.

Obvineniam čelil aj Gašparovič

Napriek tomu, že poľovníctvu sa zástupca poľovníckej spoločnosti v Mojmírovciach venuje už 30 rokov, svedkom podobnej tragickej udalosti vraj nikdy nebol. Aj v minulosti sa však objavili prípady, kedy broky z poľovníckej zbrane nezasiahli svoj cieľ.

Zdroj: TASR

Obvineniam čelil napríklad aj bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. V roku 2009 zahynul po zásahu guľkou vo vojenských lesoch jeho blízky kamarát Michal Bobák (†59). Ten mu robieval sprievodcu na poľovačkách. Napriek tomu, že napokon súd odsúdil Bobákovho najlepšieho priateľa a vtedajšieho generálneho riaditeľa vojenských lesov Štefana Drozda, na internete kolovali aj informácie, že skutočným vinníkom bol Gašparovič.

Drozd napokon vo väzení neskončil, dostal podmienečný trest 18 mesiacov. Hovorilo sa však, že na seba vzal vinu za vysoko postaveného človeka. Konšpirácie, že stopy zahladila tajná služba, však vyvracal Gašparovičov hovorca Marek Trubač. V čase streľby bol totiž podľa neho prezident na dovolenke v Chorvátsku.

O sobotnom nešťastí si môžete prečítať viac aj TU.