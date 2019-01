FOTO Radikálny krok na košickom sídlisku: Pri mimoriadnom love odstrelili 12 diviakov

Podľa starostu mestskej časti Miloša Ihnáta akcia dopadla nad očakávanie. "Zabitých bolo 12 kusov divej zveri vrátane údajnej vodkyne tejto čriedy, takže tie prasatá by sa sem už nemali vracať," povedal. Akcia trvala od 8.00 do 13.00 h za účasti desiatok poľovníkov a honcov a v súčinnosti so štátnou a mestskou políciou. Zahŕňala okolie čerpacej stanice a Sadu mládeže.

Zdroj: TASR/František Iván

Mestská časť získala povolenie na mimoriadny lov diviačej zveri vo všetkých kategóriách a v neobmedzenom počte od Okresného úradu Košice. Povolenie podľa Ihnáta platí až do 28. februára. "Uvidíme, aké budú odozvy obyvateľov, či budú ešte niekde stretávať diviaky. Ak áno, budeme musieť akciu zopakovať," povedal.

Zdroj: TASR/František Iván

Pripomenul pritom, že odstrel diviakov je len sekundárne riešenie. Hlavným problémom sú náletové dreviny, ktoré vytvárajú diviakom ležoviská. "Práve som podal podnet na okresný úrad životného prostredia, aby vyhľadali všetkých vlastníkov, aby sa o svoje pozemky starali a dreviny vyrúbali. Pokiaľ nevyriešime primárny problém, diviaky budeme len naháňať," konštatoval starosta.