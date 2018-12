Prípady, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2018: Zastrelená mamička, vražda novinára či smrť Filipínca

SLOVENSKO - Rok 2018 onedlho končí, a treba uznať, že bol skutočne turbulentný, no zároveň tragický. Politické zemetrasenie, ku ktorému došlo po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, protesty po tom, ako v centre hlavného mesta dokopali Filipínca Henryho Acordu. Mnoho objasnených a neobjasnených vrážd aj záhadné samovraždy, a tiež zbytočné úmrtia, ktorým sa dalo predísť. Aj to sa dialo v našej malej krajine.

Koncom roku 2017 sme si snáď všetci hovorili, ďalší rok bude lepší. Napriek tomu, že pre mnohých možno aj bol, iným priniesol aj veľa utrpenia. Prinášame vám výber udalostí, ktoré zasiahli Slovensko.

Krvavá dráma v Petržalke

Začiatok januára sa niesol v tragickom duchu. V bratislavskej Petržalke vyhasol život mladej mamičky Martiny (†23) zo Stupavy. Popraviť ju mal jej bývalý partner Martin (†26), ktorý si na ňu počkal vo vchode pred bytom, kde bývala. Strelil je do hlavy, potom zbraň obrátil proti sebe.

Zdroj: FB/Martinka P., FB/Polícia

Najstrašnejšie na tom je, že krvavej dráme sa prizerala ich vtedy polročná dcérka Mia. Polícia ju našla pri telách jej rodičov. Dôvodom, pre ktorý zomrela sympatická mamička, mala byť partnerova žiarlivosť. Pár spolu v čase, keď došlo k streľbe, nežil v spoločnej domácnosti. Martina bola na materskej dovolenke a s malinkou dcérkou jej pomáhala jej mama.

Martin (†26) pripravil o život matku jeho dieťaťa, potom aj seba. Zdroj: FB/Martinka P., FB/Polícia

Vražda novinára a jeho snúbenice

Bol 21. február. Osud mladej dvojice, ktorá si postupne budovala spoločný život vo Veľkej Mači, preťal násilný čin. Nebol náhodný, niekto si ho objednal. Neskôr Slovensko obletela správa, že guľky zavraždili mladého novinára Jána Kuciaka, o život však prišla aj jeho snúbenica Martina Kušnírová. Pár sa spoznal počas štúdia na UKF v Nitre, piateho mája mali mať svadbu.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Ján Kuciak bol zavraždený ranou do hrude, jeho priateľku zabili strelou do hlavy. Odvtedy ubehlo približne desať mesiacov, počas ktorých sa na Slovensku veľa zmenilo. Po dvojnásobnej vražde už nezastávajú svoje posty Robert Fico, Robert Kaliňák ani Tibor Gašpar.

Státisíce ľudí vyšli do ulíc, situácia na Slovensku im už nie je ľahostajná. V práci Jána Kuciaka pokračujú jeho kolegovia, vydali aj knihu Umlčaní, ktorá mapuje prácu, ale aj život Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny.

Zdroj: TASR/Dušan Hein, SITA/Jakub Julény, Topky

Po niekoľkých mesiacoch od chladnokrvného zločinu Slovensko spoznalo aj možných páchateľov. Vo väzbe skončila Alena Zsuzsová, ktorú stíhajú ako údajnú objednávateľku úkladnej vraždy, Tomáš Szabó, ktorý mal stlačiť spúšť, Miroslav Marček, ktorý mal v osudnú noc robiť šoféra a Zoltán Andruskóm, ktorý mal byť sprostredkovateľ.

S vraždou je spájaný aj kontroverzný podnikateľ Marian Kočner. Ten prežije vianočné sviatky vo väzbe, obvinený je v kauze falšovania zmeniek spolu s Pavlom Ruskom, exšéfom televízie Markíza. Okrem toho má podnikateľ na krku viacero obvinení ekonomického charakteru.

Zdroj: aktuality.sk

Odmena za dvojnásobnú vraždu novinára a jeho partnerky bola 50-tisíc eur v hotovosti a ďalších 20-tisíc eur bolo odpustenie dlhu. Za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy hrozí páchateľom trest odňatia slobody od 20 do 25 rokov, alebo na doživotie.

Osudné kopance v centre Bratislavy

Filipínec Henry John Serafica Acorda žil na Slovensku bezproblémový život, pracoval v Bratislave a mal tu mnoho priateľov. V sobotu 26. mája si vyšiel von s kamarátkami. Cestu im však skrížil Juraj z Dunajskej Stredy, ktorý mal obťažovať dve ženy, ktoré boli s Henrym. Ten sa ich aj napriek tomu, že oproti statnému Jurajovi nemal šancu, zastal.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Kopance, ktoré mu uštedril Dunajskostredčan, sa mu napokon stali osudnými. Celý incident však zachytila kamera. Aj napriek záznamu Juraj po roztržke neskončil za mrežami. Okresný prokurátor Ladislav Sloboda totiž rozhodol inak.

Po tom, ako 27. mája vyšetrovateľ spracoval podnet prokurátorovi, aby útočníka vzali do väzby, 30. mája Sloboda oznámil, že Hossua prepustili zo zadržania. S podnetom sa totiž nestotožnil a nepodal návrh na vzatie obvineného do väzby. Keď napadnutý Filipínec o deň neskôr zraneniam podľahol, skutok bol prekvalifikovaný na zabitie a dozor prevzal krajský prokurátor. Ten súhlasil s návrhom polície na väzobné stíhanie obvineného.

Zdroj: FB/Henry John

Za mrežami sa teda Hossua ocitol až po masívnej odozve verejnosti, sudca rozhodol 4. júna. Vyšetrovanie ukončili 20. novembra. Polícia informovala, že Juraja obžalovali zo zabitia. Pojednávanie sa začína v januári.

Zdroj: Facebook

Smrť manželky šéfa NAKA

Smrť kosila aj na východe Slovenska. Vo februári prišla o život 40-ročná Anna, manželka šéfa Národnej kriminálnej agentúry, expozitúry Východ. Prípad vyvolal množstvo otáznikov.

Telo Anny objavila susedka. Na medziposchodí jedného z obytných domov na Čordákovej ulici v Košiciach ležalo v kaluži krvi. "Môžeme potvrdiť, že v tomto prípade ide o manželku policajta. V súčasnej dobe prebiehajú na mieste neodkladné a neopakovateľné procesné úkony," informovala bezprostredne po tragédii hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Andrea Dobiášová.

Anna bola manželka vysokopostaveného policajta Jaroslava G., pri jej tele sa našla služobná zbraň. Z toho dôvodu vyšetrovanie prípadu ihneď prevzala inšpekcia ministerstva. Polícia ohľadom prípadu nemlčala, naopak, ihneď informovali o tom, že nešlo o vraždu. Inokedy sa pri stanovení presnej príčiny smrti čaká na výsledky pitvy. "Polícia by mala počkať na výsledky pitvy, až potom sa vyjadriť, dovtedy by mala byť zdržanlivá, obmedziť sa na stručnú správu a uviesť, že príčina smrti sa vyšetruje. A obzvlášť obozretná by mala byť v takých chúlostivých prípadoch, akým je aj tento," uviedol pre Topky bezpečnostný analytik Milan Žitný.

Vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. V policajných kruhoch ale kolovala informácia, že na mieste činu sa našli dva náboje, čo vyvolávalo otázky o tom, či sa dá spáchať samovražda na druhý pokus. Zarážajúce je aj miesto, kde k samovražde došlo. Na medziposchodí a nie v byte, kde by bol priebeh podobnej tragédie pravdepodobnejší. Samovražde nahráva fakt o liste na rozlúčku. Susedia uviedli, že nič nenasvedčovalo tomu, že by dvojica mala problémový vzťah.

Zakopané telá, doráňaná manželka

Lehel Horváth, prezývaný Hrobár. Toto meno v roku 2018 taktiež kolovalo médiami, a nie práve v najlepšom svetle. V marci mal surovo dobiť svoju tretiu manželku, potom ju pohodil levovi. Keďže sa o zviera starala, neublížilo jej. Sama na polícii podala trestné oznámenie. Muži zákona tak išli na istotu.

„Počas domovej prehliadky boli dvaja muži zadržaní a umiestnení do cely policajného zaistenia, vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie, ktorý už prokurátor akceptoval," informovala krátko po zadržaní hovorkyňa trnavských policajtov Martina Kredatusová s tým, že vyšetrovateľ obvinil obidvoch mužov zo zločinu ublíženia na zdraví a prečinu nebezpečného vyhrážania, ktorého sa dopustili na 42-ročnej žene. Lehel so synom z iného manželstva skončili vo väzbe.

Zdroj: Foto: Reprofoto TV Markíza, tip čitateľa

Hrozné veci spájané s Horváthom sa však diali už dávno predtým. V roku 2011 na jeho pozemku Horvátha vykopala polícia telá bratov Csabu a Szilárda Raiszovcov. Práve oni mali v roku 1999 v bare Fontána v Dunajskej Strede vystrieľať členov gangu pápayovcov, zomrelo vtedy desať mužov.

Na jar 2016 na pozemku polícia našla ďalšie dve telá. Horváth sa prihlásil na polícii a svedčil proti ostatným. Priznal sa, že zo sveta zniesol bossa Sátora, ktorý si mal vraždu pápayovcov objednať. Išlo o mocenský boj v dunajskostredskom podsvetí.