Nad Nikolinou (†23) smrťou visia otázniky: Kamaráti odhalili desivé pozadie, k samovražde ju mal dohnať partner

Nikolin partner zostal na výchovu ich ročného dieťaťa sám. Pretože musí chodiť do práce, spolieha sa na pomoc zo strany rodiny a kamarátov. „Postarám sa o neho, ako sa o neho starám celú dobu. Už som pomáhal vychovať štyroch súrodencov,“ povedal TN.cz. „Sociálka sa ma pýtala, či budem chcieť syna dať do domova, to by som predsa nikdy nespravil,“ dodal.

Nikol so synom, o ktorého sa stará otec s pomocou rodiny. Zdroj: FB/Nikol M.

Nikolino telo objavil jej priateľ, ktorého verejnosť viní, že ju dohnal k samovražde

Janovi sa koncom augusta naskytol hororový pohľad. Svoju polovičku našiel mŕtvu. „Bola na posteli chrbtom k dverám. Obesila sa v sede, na slúchadlách od počítača. Keď som vošiel do izby, tak som netušil, že už nežije,“ začal s opisom tragédie Čech.

Súvisiaci článok: Nikol (†23) milovala autá a svojho synčeka: FOTO Desivé detaily jej smrti, priatelia si ju uctia obrovským gestom

„Začal som na Niku hovoriť. Potom som prišiel bližšie a naraz som uvidel slúchadlá okolo jej krku a zistil som, že je celá modrá. Zavolal som na jej brata, nech zavolá záchranku a snažil som sa ju oživiť. Lenže som necítil pulz. Skočil som z okna a snažil som sa čo najrýchlejšie zohnať pomoc,“ dodal Jan, ktorému sa krátko po príchode záchranárov zrútil svet. Bolo mu totiž oznámené, že Nikol už nežije a už pre ňu nemôžu nič urobiť.

VIDEO: Nikol bola súčasťou partie automobilových nadšencov. Tí 14.9. na jej počesť zorganizovali spanilú jazdu.

Na Jana teraz ľudia hádžu vinu, že svoju partnerku dohnal k samovražde. „Som z toho na prášky, ako ma z toho každý obviňuje,“ smúti muž. Verejnosť sa navyše domnieva, že Nikol fyzicky ubližoval. Jan to však odmieta. Tvrdí, že v takom prípade by sa k nemu nikdy nevrátila. Pár bol v minulosti niekoľko mesiacov rozídený. „Myslíte si, že by sa ku mne vracala, keby som ju mlátil?“ pýta sa.

Nikol milovala autá a tuning. Zdroj: FB/Girlswithcars_ ​

Nikolini kamaráti sú ale presvedčení o svojej pravde. „Mám aj správy, kde mi napísala, že ju zmlátil a že sa ho bojí,“ napísal televízii Nova mladík, ktorý si želá zostať v anonymite. „Chceme na neho podať hromadnú žalobu. Musí zaplatiť za to, že ju týral,“ dodal s tým, že proti Janovi svedčí tiež fakt, že je v podmienke kvôli násilným trestným činom. „Podmienku mám. Dostal som sa do problémov, keď som sa niekoho jednoducho snažil zastať. Ale Nikol som neubližoval,“ uzavrel Jan.

Nikol si uctili jej kamaráti spanilou jazdou. Zdroj: FB/Girlswithcars_ ​

Jan povedal, že Nikol krátko pred smrťou potratila

Muž v podmienke v tomto súvise nadviazal na problém, ktorý má so sociálnym úradom. „Stále ich sem niekto volá na kontroly. Asi si myslia, že sa nezvládnem postarať o svoje dieťa,“ povedal s tým, že za vzniknutú situáciu môžu nezhody s niektorými priateľmi Nikol.

„Nikam nechodím. Idem do práce, prídem z práce a som doma so synom. Kamaráti mi chodia nakupovať. Je mi hrozne. Chodím po dome a sadám si na miesto, kde si tak ublížila. Hovorím na ňu a snažím sa pochopiť, prečo to urobila, aj keď nedostanem odpoveď,“ uviedol.

Jan ďalej priznal, že Nikol pár mesiacov predtým, než si siahla na život, potratila. „Podľa pani z kriminálky si tú samovraždu mohla skúsiť len nanečisto a vymklo sa jej to z rúk. Len mohla chcieť, aby som ju tak našiel,“ predpokladá muž.