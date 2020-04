HRÔZA na juhu Slovenska! Policajti tam vykopali 12 zavraždených ľudí

Vyšetrovanie, aké nemá obdobu ani v európskom ponímaní, súvisí s vraždami mafiánskeho gangu prezývaného Sátorovci. Obávaná skupina zabijakov, jeho členovia, alebo ľudia, ktorí využívali ich služby, operovali v okolí Dunajskej Stredy od roku 1999 až do minulého roku. Vražedný gang, oproti ktorému sú aj muži bossa Mikuláša Černáka len amatéri, dostal meno po svojom bossovi Ľudovítovi Sátorovi, ktorého mali v roku 2010 zavraždiť jeho vlastní podriadení.

Prokurátor Čelovský, ktorý prípa dozoruje, v rozhovore poďakoval policajtom za skvelú prácu, ktorá, podľa jeho slov, ani po náleze viac ako desiatich zavraždených tiel ani z ďaleka nekončí. „Len za minulý rok vykopali policajti 12 tiel. Stále sa kope, stále sa hľadajú ďalšie telá, je to dlhodobá práca. Podľa výpovedí tam zavraždili viac ako 80 ľudí,“ prezradil prokurátor.

V dôsledku vykopávanie množstva zavraždených ľudí ma ťažkosti aj Ústav súdneho lekárstva, ktorý zisťuje, akým spôsobom boli ľudia povraždení, kedy a o koho vlastne ide. Pre množstvo nájdených tiel sa podľa Čelovského naťahuje aj vyšetrovanie. „Pri vyšetrovaní čakáme na posudky od Ústavu súdneho lekárstva, ktoré stále nemáme. Predstavte si, že tam majú 12 tiel, pri ktorých musia urobiť znalecké skúmania,“ vysvetľoval prokurátor okolnosti z ktorými sa potykajú policajti aj špecialisti z Ústavu súdneho lekárstva.

Jednou z dvanástich obetí, ktoré policajti vykopali, je aj Csaba Karika. Motívom vraždy bola podľa polície skutočnosť, že ukradol peniaze z bezpečnostnej schránky iného muža spájaného s kauzou Olejári. Motívom vraždy mala byť obava, že by mohol vypovedať pre políciou. Obvineným z tejto vraždy je Léhel Horváth.

Najbrutálnejší gang v histórii Slovenka

Skupina pod vedením Tibora Pápaya zavraždila podľa informácií z prostredia polície asi 113 ľudí, takzvaných bielych koní. Tých vraj nechal zlikvidovať priamo boss pápayovcov Tibor Pápay pre obavu, že by mohli usvedčiť gang z rôznych podvodov. Skupina okolo Ľudovíta Sátora si po likvidácii Pápayovcov a ovládnutí juhu Slovenska tieto praktiky osvojila.

Gang Sátorvcov totiž stojí podľa obvinenia aj za desaťnásobnou vraždou členov gangu Pápayovcov v Dunajskej Strede. Zatiaľ čo prokurátor hovorí o viac ako 80-tich zavraždených gangom sátorvcov, ľudia blízki skupine hovoria až o viac ako stovke zavraždených, ktorí sú v policajnej databáze evidovaní ako nezvestní, alebo hľadaní pre ekonomickú, či inú trestnú činnosť.

Po zrátaní týchto čísiel sa dá hovoriť o stovkách nezvestných a zavraždených ľuďoch, a o juhu Slovenska, ako o jednom veľkom pohrebisku doslova posiatom ilegálnymi hrobmi. . Sátorovci sa týmito zisteniami stali najvražednejší gang, aký kedy na Slovensku pôsobil. Vraždili sa medzi sebou, na objednávku, likvidovali potenciálnych svedkov a hlavne zabíjali takzvané „biele kone“, pri ktorých išlo o ľudí, ktorých použili na podvody s DPH.

Ich praktiky boli skutočne brutálne. Ľudí zväčša uškrtili, niektorých zastrelili a zakopávali v jamách, ktoré boli hlboké aj päť metrov. Pri likvidácii tiel však používali aj praktiky, ako nikto predtým. Jedného z najvyšších predstaviteľov gangu, Andreja Reisza, zastrelil boss Ľudovít Sátor. Telo potom v areáli, ktorý patril Léhelovi Horváthovi prezývaného Hrobár, spolu s Kristiánom Kádarom a Zsolzom Nagym, prezývaným Čonty, zlikvidovali spôsobom, aký nemá v podsvetí obdobu.

Podľa výpovedí hlavných aktérov to bol práve Léhel Horváth, ktorý Reisza vyvesil za nohy a rozporcioval na kusy – kosti išli podľa opisov z výpovedí do jednej debničky, kusy mäsa do druhej. To ale nebolo všetko. Kusy mäsa potom pomleli v mlynčeku a spoločne vysypali do Malého Dunaja. Kosti, ktoré sa nepodarilo pomlieť zakopali.

Problém s prekopávaním mŕtvol

Na juhu Slovenska sa po veľkom zatýkaní členov gangu Sátorovcov v roku 2016 rozšíril nevídaný problém. Začali tam úradovať takzvaní „prekopávači“. Povraždení ľudia, zakopaní v ilegálnych hroboch začali postupne miznúť. Policajti vraj už idú skupine ľudí, ktorá telá zavraždených ľudí vykopáva a prenáša na iné miesta po krku.

„Nevieme zatiaľ kto to robí, ale niekto tie telá skutočne vykopáva aby zmaril vyšetrovanie. Urobili sa už aj nejaké výsluchy, tak uvidíme, či sa nám ich podarí zadržať,“ prezradil náš zdroj z prostredia blízkeho vyšetrovaniu.

Rozsudok pre Sátorvcov

Zsolta Nagya prezývaného Čonty a Juraja Bugára, ktorí začali s políciou spolupracovať, odsúdili na 22 rokov a 21 rokov. Rovnaký trest 21 rokov uložil senát Pavlovi Vlčkovi. Najvyššie tresty, po 25 rokov, dostali Kristián Kádar a František Zákal, prezývaný Šrek. Po sedemnásť rokov vymeral súd Ronaldovi Szamaranszkemu, Andorovi Márikovi a expolicajtovi Borisovi Drevenákovi. T

en je od rozsudku na úteku. Na slobode chvíľu pobudol aj ďalší člen gangu, ktorý sa priznáva priamo k poprave bossa Sátora. Jeho meno je Léhel Horváth prezývaný Hrobár, na ktorého pozemku našli viacero zavraždených ľudí. Najvyšší súd ho vo štvrtok poslal pre obvinenie z piatich vrážd do väzby.