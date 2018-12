Z hudobníka sa vykľul sexuálny násilník: FOTO Odbavil sa na tehotnej snúbenici, nečakaná dohra

Lisa Finnová (41) opísala svojho o trinásť rokov mladšieho snúbenca ako „džentlmena a veľmi milujúceho muža.“ Dvojicu priviedla pred súd skutočnosť, že z Gavina Careya (28) sa vykľul sexuálny násilník.

Na snímke je Gavin Carey (vpravo), ktorý bol uznaný vinným. Zdroj: FB/Gavin Carey

Muž, ktorý sa živil ako hudobník, bol odsúdený na deväť rokov odňatia slobody, lebo Lisu v pokročilom štádiu tehotenstva znásilnil. „V očiach som mu videla šialenstvo, odhodlanie a sústredenosť,“ povedala poškodená, keď opisovala násilný akt. „Nemohla som robiť nič iné, len si chrániť tehotenské brucho,“ dodala s tým, že tento obludný čin ju veľmi poznačil.

Na snímke je Gavin Carey (vľavo) a Lisa Finnová. Zdroj: FB/Gavin Carey

No napriek tomu snúbenca neznenávidela a pred súdom povedala, že „Gavin je odo mňa o dosť mladší, ale je veľmi vyspelý. Je rodinne založený, tvrdo pracuje a pomáha ľuďom.“ Muž bol vzatý do väzby len pár dní po tom, čo sa rozlúčil so slobodou. Dvojica sa totiž mala brať. „Ak by mi nevstúpil do života, nemala by som plány, že si založím rodinu. On je mojím všetkým. Je to dobrý muž, za ktorým stojím,“ doplnila Lisa.