Tínedžerka si myslela, že má obličkové kamene: FOTO Šokujúce zistenie, o tri hodiny bolo všetko inak

Manželia Grace (19) a Bryson (20) Mawnovci z amerického Shreveportu zažili obrovský šok. O výnimočnej udalosti porozprávali bulvárnemu britskému denníku.

Grace šla do nemocnice aj so svojím manželom, lebo ju trápili veľké bolesti v oblasti brucha. Predpokladala, že má obličkové kamene.

Keď jej však praskla plodová voda, lekári ju vzali do pôrodnej sály. Nič netušiaca tínedžerka tak 26. marca pár minút po tretej ráno priviedla na svet Micaelu. „Počas tehotenstva som nikdy nič necítila, nijaký pohyb,“ spomína Grace. „Nikdy som nemala ani tehotenské chute, nikdy som nepociťovala rannú nevoľnosť. Pri spätnom pohľade som trocha pribrala, ale nebolo to veľmi vidno, takže som to vôbec neriešila,“ dodala.

Na snímke Micaela Mawnová. Zdroj: FB/Grace Mawn

Okrem toho, že nemala nijaké príznaky tehotenstva, brala antikoncepciu, pričom zdôraznila, že tabletky užívala načas a nikdy nijakú nevynechala. „Oznámili mi, že je to dievčatko. V okamihu, keď som ho počul plakať, pýtal som sa sám seba: Ako je to vôbec možné? Čo sa deje?“ priznal novopečený otecko.

Na snímke manželia Grace a Bryson a ich dcérka Micaela. Zdroj: FB/Grace Mawn

Mladý párik to teraz nebude mať ľahké. Bryson preto na portáli GoFoundMe založil zbierku, aby svojmu neočakávanému prírastku zabezpečili všetko potrebné. „Som veľmi vďačný a nadovšetko ju milujem, som naozaj šťastný,“ dodal šťastný otecko.