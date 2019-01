Bezcitný Lukáš týral družku, polial ju horľavinou a zapálil: Nepodmienečný trest súdu

Ludrovan týral družku Paulu pod vplyvom alkoholu a drog od júla 2015. Jeho konanie vyvrcholilo v novembri 2016 poliatím družky horľavinou a následným zapálením. Družka, s ktorou má Ludrovan dve dcéry, prežila s popáleninami 2. a 3. stupňa. Vysoký trest Ludrovan dostal podľa zásady trikrát a dosť, pretože ho už predtým odsúdili za dva zločiny lúpeže.

Dvojica spolu žila v Banskej Bystrici od roku 2010. Najprv bývali u príbuzných, neskôr žili ako bezdomovci pod stanom v Laskomerskej doline pri Banskej Bystrici. Medzitým sa im narodili dve dcéry, ale tie odobrala sociálka. V čase, keď Lukáš bol za lúpeže vo väzení, družka bývala u príbuzných. Po návrate z väzenia sa do rodiny nasťahoval aj Lukáš, ale nechcelo sa mu robiť, tak ho vyhodili. Dvojica sa potom pohybovala v Českej republike, kde príležitostne pracovali, ale pre zlú pracovnú morálku ich vyhodili. Týranie družky v podobe bitky, vulgárnych nadávok a škrtenia vyvrcholilo v novembri 2016 blízko železničnej stanice v Brne. Paula si česala vlasy, keď ju Lukáš polial horľavinou, ktorú fetoval a zapaľovačom zapálil. Potom ju nútil, aby lekárom tvrdila, že si to spôsobila sama. Lekár v brnianskej nemocnici ani súdny znalec však tomu neuverili a Paula neskôr povedala, ako to v skutočnosti bolo. Znalci u nej zistili syndróm týranej osoby.

Okresný súd v Banskej Bystrici po rozsiahlom dokazovaní uznal Ludrovana za vinného z pokračovacieho zločinu týrania blízkej osoby a vymeral mu trest 20 rokov väzenia podľa zásady trikrát a dosť. Zákon stanovuje, kedy možno uložiť takýto vysoký trest, prípadne 25 rokov alebo až doživotie, ale u Ludrovana na to neboli splnené podmienky.

Proti rozsudku sa odvolal prokurátor i obžalovaný. Žalobca požadoval uznať vinu podľa obžaloby, kde sa Ludrovanovi kládli za vinu dva samostatné skutky a uložiť trest 25 rokov. Ludrovan naopak vyhlásil, že je nevinný a žiadal vec vrátiť na doplnenie dokazovania. Tvrdil, že družku nielen netýral, ale ani nepodpálil, ale si to urobila sama.

Odvolací súd zamietol obe odvolania a prvostupňový verdikt potvrdil. Predseda senátu zároveň nariadil výkon trestu. Ludrovan si ho odpyká v ústave so stredným stupňom stráženia. Zároveň musí absolvovať aj protialkoholické a protitoxikomanické liečenie ústavnou formou. Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici je právoplatné.