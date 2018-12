Zverstvo v Bratislave: Falošný lekár Ivan mal šíriť HIV, pôvodom kuchár posexoval mužov aj ženy

Vyučený kuchár a upratovačka. Tejto dvojici zverili do rúk svojich starých rodičov mnohé rodiny. Mysleli si, že je o ich milovaných dobre postarané, no napokon sa ukázalo, že to tak rozhodne nie je. Do budovy na Heydukovej ulici, v ktorej sídlil domov seniorov, vtrhli v lete policajti a najavo vyšla desivá pravda. Ivan B. (51) a Vanessa P. (18) skončili v rukách polície, dôchodcovia sa po zásahu ocitli na ulici. Našťastie však krátko nato našli náhradný domov.

"Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vzniesol v priebehu mesiaca júl 2018 na základe niekoľkomesačného intenzívneho vyšetrovania obvinenie zo zločinu poškodenia zdravia dvom osobám - 18-ročnej Vanesse P. a 51-ročnému Ivanovi B.," informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.

Dvojica totiž podľa vysvetlenia polície podávala svojim pacientom rôzne lieky, a to aj napriek tomu, že na to nemali predpísanú odbornú spôsobilosť. Ivana okolie oslovovalo doktor, obliekal sa ako lekár, na sociálnych sieťach zverejňoval fotografie z ordinácie. Objavili sa tiež informácie o záhadných úmrtiach seniorov v domove, kde pôsobil.

Vyšetrovanie sa však týmto neskončilo. Ukázalo sa, že samozvaný lekár má toho na rováši omnoho viac. "Na základe vykonaných procesných úkonov a zabezpečenej dôkaznej situácie vzniesol vyšetrovateľ Policajného zboru 51-ročnému Ivanovi B. z okresu Pezinok obvinenie z ďalšieho trestného činu, konkrétne zločinu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie spáchaného závažnejším spôsobom," uviedol policajný hovorca. Obvinený má totiž potvrdenú infekciu HIV.

Sex za peniaze

Napriek tomu, že o ochorení vedel, mal od roku 2016 až do júla 2018 kontaktovať prostredníctvom internetového portálu rôzne osoby. Či už mužov alebo ženy. Účelom bol sexuálny styk za finančnú odmenu.

"S týmito osobami vykonal na viacerých miestach v rámci Bratislavského kraja nechránený sexuálny styk. Obvinený aj napriek povinnosti informovať tieto osoby (s ktorými mal sexuálny styk) o skutočnosti že má potvrdenú infekciu vírusom HIV, ich neinformoval," vysvetlil Szeiff. Doplnil, že týmto konaním ich úmyselne vydal do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie. V prípade preukázania viny hrozí za takéto konanie v zmysle zákona trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.