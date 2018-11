Lilly (10) sa predávkovala liekmi: FOTO V škole ju šikanovali, vedenie o tom zakázalo deťom hovoriť

„Vedela som, že niečo nie je v poriadku, lebo nejedla a po škole vyzerala utrápene,“ hovorí Jess s tým, že len čo sa jej dcéra priznala, že užila nejaké lieky, vzala ju k lekárovi. „Ten mi povedal, aby sme išli hneď do nemocnice,“ dodala.

Lilly (10) skončila v nemocnici. Zdroj: FB/Jess Brown

V anglickej nemocnici vo Worcestershire tak oslávila svoje desiate narodeniny. Lilly sa matke následne zdôverila, že v škole ju už niekoľko mesiacov šikanujú spolužiaci, pričom ju napádali aj fyzicky, o čom existuje aj záznam na videu. „Je to stále horšie a horšie. Ťahá ma za vlasy, dupe mi po nohe. Ja plačem a ona sa smeje. Hovorí, že som tučná,“ opisuje Lilly na svojom videu.

Riaditeľka školy vo svojej reakcii uviedla, že vedenie školy bolo s prípadom šikany oboznámené a okamžite podniklo potrebné kroky. Nešťastná Jess sa bála, že príde k najhoršiemu. „Myslela som si, že moja dcéra zomrie. Som znechutená, že moje dieťa je šikanované a nikto to dosiaľ neriešil,“ povedala s tým, že neskôr sa dozvedela, že škola zorganizovala zhromaždenie, na ktorom vyzvala deti, aby o tomto prípade nehovorili s novinármi.

Jess na svojom facebookovom účte zverejnila triednu fotku svojej dcéry. „Zaujímalo by ma, či je na tej fotke aj agresor,“ napísala jedna z jej priateliek. Lilly je už z najhoršieho vonku, no podľa slov matky sa v škole ešte niekoľko dní neukáže. „Neposlali sme ju tam späť, lebo to nestojí za to riziko,“ dodala.