Otec o šikane dcérky (7): V škole zažívala peklo, doma o tom nehovorila, polícia začala deti vypočúvať

Na to, že dievčatko je v triede dlhodobo šikanované, sa prišlo náhodou. Zarazený otec uviedol, že doma o tom vôbec nič nepovedala. „Až teraz to vyplávalo na povrch, pretože nejaké dievčatko to povedalo na triednej schôdzke. Moja dcéra o tom vôbec nehovorila,“ povedal s tým, že sa dozvedel, že šikana sa postupne stupňovala. „Spolužiaci jej mali strkať hlavu do záchodu, urážať ju, zatvárať na záchode, hádzať jej okuliare do záchodu.“ Dodal, že ju vraj aj bezdôvodne kopali a bili.

Prípadom sa už zaoberajú českí kriminalisti a školská inšpekcia. Policajti už začali vypočúvať deti, ktoré mali dievča šikanovať. „Vzhľadom na prebiehajúcu fázu preverovania v súčasnosti nemôžeme poskytovať žiadne ďalšie informácie,“ uviedla policajná hovorkyňa Stanislava Miláčková.

Televízia Nova, ktorá na prípad upozornila 9. júla, uviedla, že podľa ich informácií školská inšpekcia našla v škole viacero pochybení.

Spomínané dievčatko nie je jedinou obeťou šikany v tejto škole. Pred rokom mal učiteľ telocviku napadnúť žiaka, ktorý nedával na jeho hodine pozor. Pedagóg bol následne prepustený.