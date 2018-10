FOTO z fatálnej zrážky s medveďom na D1: VIDEO Krvilačný samec zabil v Česku už 20 oviec!

K stretu osobného vozidla s medveďom hnedým došlo v pondelok pred siedmou hodinou ráno v katastrálnom území obce Hybe, v okrese Liptovský Mikuláš, na severnej D-jednotke. Riaditeľ správy TANAPu Pavol Majko informoval, že asi 3-ročný samec na mieste uhynul.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Našťastie, trojčlenná posádka vozidla, ktorá smerovala do Liptovského Mikuláša, vyviazla bez zranení. Vodič nedokázal zrážke zabrániť, pretože z dôvodu chýbajúceho pletiva behala šelma po diaľnici.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

„Štyridsať metrov zmizlo a medveď prišiel o život, takže zas zodpovednosť je len a len na nás,“ povedal Majko s tým, že hoci pred rokom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) tento úsek kompletne oplotila, problémy so zverou behajúcou po diaľnici pretrvávajú. Podľa neho za to môžu zlodeji, ktorí pre pár metrov pletiva ohrozujú životy ľudí.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Zlodeji vraj nekradnú len na severnej D1, NDS upozornila, že so zlodejmi má už viacero negatívnych skúseností. Prípadom sa už zaoberá polícia, informoval portál noviny.sk.

Česi od septembra hľadajú medveďa, ktorý zabíja hospodárske zvieratá

Začiatkom minulého týždňa sme vás informovali, že v Zlínskom kraji roztrhal medveď tri ovce, pravdepodobne len pre zábavu. V sobotu však zabil ďalšie hospodárske zvieratá. Český politik Jiří Čunek avizoval, že šelma roztrhala dokopy asi dvadsať oviec i kozy.

V pondelok sa zviera ukázalo neďaleko obecného úradu v Rajnochoviciach. Ochranári odhadujú, že medveď mal asi 4 roky a v Zlínskom kraji sa pohybuje od septembra.

Okrem ochranárov pracujú na jeho odchyte aj štyri okolité obce. Dosiaľ však nezabrala ani odchytová klietka, ktorá ho mala prilákať na jablká poliate medom. Je možné, že odchyt bude trvať aj niekoľko týždňov.

Z toho dôvodu by mal odbor životného prostredia zlínskeho krajského úradu v nadchádzajúcich dňoch vydať povolenie k odstrelu. „Máme k dispozícii rozbory medvedieho trusu. Ten obsahuje zvyšky bukvíc, žaluďov a podobne, ale neobsahuje mäso. Takže pokiaľ napáda a zabíja ovce, nerobí to kvôli obžive. Tak by sa mohlo stať, že by napadol aj človeka a došlo by k nešťastiu,“ povedal Čunek.

Zdroj: FB/Zpravodajství FTV Prima

Ako ďalej vysvetlil, prioritou odchytu je, aby bolo zviera uspaté narkotizačnou zbraňou. Ochrancovia prírody by sa následne pokúsili šelmu dostať do jednej z českých zoologických záhrad. Odstrel a usmrtenie sa vykoná až v krajnom prípade.

„Ten medveď sa správa veľmi neprirodzene. Aj keď mu zatiaľ stačili zrelé slivky a ďalšie ovocie, a útočí na ovce, potom môže byť otázkou času a náhody, kedy zaútočí na človeka. Nie je normálne, keď je medveďa vidieť za svetla v blízkosti dedín. S odstrelom by som nečakal, bohužiaľ, ale to nebezpečenstvo tu je,“ myslí si ekológ a poľovník Ivan Mařák.

S jeho názorom sa však nestotožnil Michal Bojda, ochranca z Hnutia Duha, ktorý tvrdí, že predsa len ide o zákonom chránené zviera, a preto by sa malo viac úsilia vynaložiť na odchyt. „Jedna pasca na tak veľkom území nič nerieši, to je úplne zbytočné,“ oponoval mu Mařák.