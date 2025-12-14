Veľké FINÁLE markizáckej Farmy: Technické problémy a... TOTO je VÍŤAZ!

BRATISLAVA - Víťaz je známy! Po dlhých týždňoch drsného boja na statku televízie Markíza nastal dlho očakávaný večer. Fanúšikovia aj finalisti sa dočkali veľkého finále 17. série relity šou Farma. O celkovú výhru bojovali Roman Perašín, Róbert Hudák a Richard Fabšič. A už je rozhodnuté - TOTO je víťaz!
Uplynulý týždeň sa na markizáckej Farme niesol v znamení súbojov. Posledná pätica súťažiacich si každý deň merala sily v hrách, za ktoré získavali zlaté tehličky. Robo Hudák získal najvyšší počet, a tak mal zaručený priamy postup do finále. Ešte predtým, už v 13. týždni vďaka vyhratému duelu proti Dorote, postúpil do finále Roman Perešín. No a poslednú miestenku do finále si v dueli s Elou vybojoval Richard Fabšič.
No a tí si v nedeľu zmerali sily vo veľkom finále o konečnú výhru 76 500 eur. Finalistov čakalo 5 disciplín inšpirovaných Farmou, ktoré pripravila Alica. Nechýbal hlas ľudu - teda SMS hlasovanie a vedomostný kvíz. Za víťazstvo v disciplíne získal finalista 2 body, druhý 1 bod a ten, čo skončil na poslednom mieste, nezískal nič. Zaujímavosťou tiež je, že do poslednej, rozhodujúcej disciplíny postúpili už iba dvaja najúspešnejší.
Prvá duelová disciplína bola inšpirovaná korytnačkou Vladom. Úlohou finalistov bolo dostať sa cez drevené prekážky a zazvoniť na zvon. Podmienkou ale bolo, že pri ceste nemôžu stratiť pancier. No a to sa stalo osudným Rišovi, ktorý oň prišiel doslova po pár sekundách súboja. Z prvej disciplíny tak bol diskvalifikovaný. Robovi sa zas nepodarilo prísť do cieľa v časovom limite. A tak bol v závere stav bodov: Roman: 2, Robo: 0, Rišo: 0
Druhá disciplína sa volala "Padajúce sviečky". Úlohou farmárov bolo chytať padajúce sviečky. Ten, ktorému sa podarilo chytiť ako prvému 5 sviečok, postaviť ich na kládu a zapáliť ich, vyhral. Robovi sa nepodarilo chytiť 5 sviečok, tým pádom podmienku nesplnil. Rišovi sa zas nepodarilo 5 sviečok postaviť a zapáliť. Jediný, ktorý disciplínu splnil, bol Rišo. Bodový stav tak bol: Roman: 2, Robo: 0, Rišo: 2
Treťou disciplínou boli "Čarovné gajdy". Úlohou finalistov bolo preniesť pomocou gájd do misky čo najviac loptičiek. Ako jedinému sa to podarilo Robovi. Rišo ani Roman so misky nedostali žiadnu loptičku. Po tretej disicplíne bol tak bodový stav vyrovnaný: Roman: 2, Robo: 2, Rišo: 2
Vo štvrtej disciplíne s názvom "Udrž sa" sa museli finalisti udržať na hojdačke čo najdlhšie s tým, že sa im postupne na ňu pridávali závažia. Ako prvý sa pustil Robo, druhý Roman a najdlhšie vydržal Rišo. Po tejto disciplíne bol tak stav bodov: Roman: 3, Robo: 2, Rišo: 4
Piatou disciplínou bol vedomostný kvíz pozostávajúci z dvanástich otázok. Ten z finalistov, ktorý získal najviac bodov, disciplínu vyhral, a teda v závere dostal 2 body, finalista s druhým najvyšším počtom bodov získal 1 bod... Disciplínu však hneď v začiatku postihli technické problémy. Najprv bol problém s prihlasovaním k odpovedi, potom finalistom nefungovali displeje. Moderátor sa tak rozhodol hru reštartovať. Následne disciplínu najlepšie zvládol Roman a druhý najlepší bol Rišo. Po tejto disciplíne tak bol stav bodov: Roman: 5, Robo: 2, Rišo: 5
Šiestou disciplínou bol "Hlas ľudu", teda SMS hlasy od divákov. Tie mohli finalistov pripísať do bodovej tabuľky ďalšie 3 body. Najviac SMS-iek, konkrétne 13 991 získal Roman, a tak bol po tejto disciplíne stav bodov: Roman: 8, Robo: 2, Rišo: 5. To znamená, že do poslednej disciplíny postúpili už iba Roman a Rišo.
O celkovom víťazovi rozhodla posledná disciplína s názvom "Boj o víťazné konto", v ktorej sa Romanov náskok zmenil na výhodu - mal o 3 metre kratšie lano, ktorým si musel pritiahnuť kľúč, ktorým sa odomkol z klietky. Posledná disciplína bola mimoriadne vyrovnaná a napínaá do poslednej sekundy. No po splnení všetkých úloh sa celkovým víťazom Farmy 17 stal Roman Perašín.
A víťaz prezradil, či sa s peniazmi podelí so svojimi spolufinalistami. „Uvidíme, keď príde výhra na účet, ale povedal som, že sa podelím a ja svoje slovo dodržím,“ vyjadril sa po dueli Roman. A čo urobí s výhrou on? „Dám si doporiadku život, všetky všeci a určite použijem tie peniaze na spoločné bývanie s priateľkou,“ uviedol čerstvý víťaz Farmy 17.
