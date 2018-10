Krvavý boj na Orave: FOTO Pavol počul praskanie vlastných kostí, medveď ho hrýzol päť minút!

ZÁBIEDOVO – Ďalší krvavý útok medveďa na Orave. Obeťou útoku sa tentokrát stal dlhoročný poľovník Pavol, ktorý bol v spoločnosti dvoch kolegov. Hoci mal muž pri sebe pušku, 200-kilogramové zviera na ňom besnilo asi päť minút, než sa stiahlo opäť do hory. Poľovníka hrýzla šelma do hlavy a nakoniec ho aj oskalpovala. Minúty hrôzy opísal jeden z jeho kolegov.

Trojica poľovníkov sa po vstupe do revíra Zábiedovo rozdelila. Keď na skúseného poľovníka Pavla (54) z húštiny zaútočil medveď, jeho dvaja kamaráti začali strieľať do vzduchu, aby šelmu odplašili. Trvalo však 5 minút, než sa zviera opäť stiahlo do lesa.

Doráňaný Pavol podľa slov jeho kolegu plakal a stonal. Prosil ich, aby ho tam nechali ležať. Obaja muži zalarmovali záchranárov, ktorí obeti útoku poskytli prvotné ošetrenie. Následne ho pri vedomí previezli do Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej.

Jeho otrasený kamarát spomína, že Pavol od bolesti nariekal, že v stonoch počul aj praskanie vlastných kostí. Hoci mal pri sebe pušku, voči 200-kilogramovej šelme bol bezmocný.

Hovorkyňa záchranárov Alena Krčová priblížila, že muž utrpel mnohopočetné hryzné aj iné poranenia. Portál Tvnoviny.sk informoval, že medveď muža hrýzol do hlavy a nakoniec ho aj oskalpoval.

Mužov život zachraňovali dvaja chirurgovia. Zákrok trval tri hodiny. Pavol je aktuálne mimo ohrozenia života a v stabilizovanom stave.

Nešťastie sa stalo v sobotu 13. októbra v katastri obce Zábiedovo, ktorá sa nachádza medzi mestami Trstená a Tvrdošín, okres Tvrdošín.