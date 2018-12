Mužovi sa po návrate z lovu naskytol desivý pohľad: Medveď zabil jeho ženu aj dcérku (†1)

Valérie bola na materskej dovolenke, predtým vyučovala francúzsky jazyk na základnej škole vo Whitehorse. Spolu s partnerom Gjermundom Roesholtom plánovali stráviť niekoľko mesiacov na ich chate. Pozemok mali prenajatý od kanadskej vlády za účelom lovu zvierat na kožušiny.

Zdroj: Facebook/Valérie Théorêt, Facebook/Gjermund Roesholt

Roesholt išiel skontrolovať pasce v pondelok poobede, keď ho na ceste späť napadol medveď. Bolo to 100 metrov od chaty. Medveďa zastrelil, ale keď sa vrátil do chaty, zistil, že medveď stihol zabiť jeho partnerku a ich dcérku, informuje The Guardian.

Vo vyšetrovacej správe sa píše: „Po návrate do chaty našiel telá svojej ženy a dcéry blízko budovy. Predpokladáme, že sa išli prejsť, buď neskoro doobeda alebo skoro poobede, keď ich napadol ten istý medveď, ktorý napadol aj Gjermunda Roesholta.“

Roesholt, celoživotný poľovník a lovec kožušín, aktivoval núdzový maják, ktorý upozornil záchranárov v najbližšej dedine Mayo. „Je to obrovská tragédia. Všetci sme z toho zničení,“ povedal priateľ obete Rémy Beaupré. „Veľa našich priateľov sa dnes večer stretne, budeme trúchliť a poskytneme si podporu.“

Webová stránka opisuje Roesholta ako sprievodcu v divočine a kartografického konzultanta, Théorêtovú ako dizajnérku remeselných kožušinových výrobkov. Ich malá dcérka Adele bola odfotená na stránke zabalená v líščej kožušine.

Zdroj: Facebook/Valérie Théorêt

V teritóriu Yukon žije asi 7000 medveďov grizly, ale takéto smrteľné stretnutia sú zriedkavé. Posledný útok s fatálnymi následkami sa stal v roku 2006. Podľa teritoriálnej vlády medvede grizly od októbra do apríla hibernujú. Teplejšie počasie v oblasti spôsobilo, že medvede boli pozorované v oblasti aj v posledných týždňoch.

Kanadská jazdná polícia a ministerstvo životného prostredia pokračujú vo vyšetrovaní úmrtí. Ministerstvo školstva vyhlásilo, že Théorêtová bude chýbať svojim kolegom aj študentom. „Pracujeme so školou, aby sme poskytli pomoc po tejto tragédii. Ľudia reagujú na tragické správy rôzne a každý inak. Niektorí ľudia pocítia plný dopad tragédie až o niekoľko dní či týždňov.“