Absolútna beznádej rodičov: Krvácajúceho Adamka nechali lekári na chodbe, po operácii mandlí upadol do kómy

Mal to byť bežný lekársky zákrok, no napokon sa všetko skomplikovalo. "Štvrtý deň po operácii mandlí začal náš osemročný syn, ktorý bol hospitalizovaný na detskom oddelení Pardubickej nemocnice, masívne krvácať z operačnej rany. Privolaná detská lekárka rozhodla o jeho transporte na ambulanciu ORL oddelenia v tej istej budove. Zároveň požiadala sestričku, aby telefonicky zabezpečila prítomnosť personálu na ambulancii," popísal pre české Právo začiatok smutného príbehu otec chlapca Jan Vyčítal. O udalosti informoval aj portál novinky.cz.

Lekárka odišla s rukou vo vrecku

Ambulancia však bola zamknutá a nik sa v nej nenachádzal. Kontakt na slúžiaceho lekára na detskom oddelení chýbal. "Detská lekárka po zistení, že je ORL ambulancia zamknutá, od krvácajúceho dieťaťa v pokoji odišla s rukou vo vrecku. Neskôr matku a jej chlapčeka opustila aj bezradná detská sestra. Krvácajúce dieťa tak zostalo pred uzamknutou ambulanciou len so svojou zúfalou mamou," tvrdí Jan a jeho slová potvrdzujú aj zábery z kamery na chodbe.

Adamko má dnes desať rokov. Rodičia veria, že v budúcnosti sa na nich ešte takto usmeje. Zdroj: Facebook/Pomáháme Adámkovi

Boj o život

Keď lekár napokon dorazil, Adamko bol v bezvedomí 13 minút. Ďalších 40 trvala resuscitácia. Nešťastný otec uvádza, že v dôsledku ťažkého poškodenia mozgu z nedostatku kyslíka, upadol chlapček do kómy. Rodina si po udalosti najala advokáta a voči nemocnici podnikli právne kroky.

Vedenie nemocnice síce v písomnom stanovisku vyjadrilo hlbokú ľútosť nad tým, čo sa stalo, a sľúbilo, že bude spolupracovať s políciou, no podľa právnika rodiny odmietajú finančné odškodnenie. "S argumentom, že z ich strany bolo, citujem: Reagovanie veľmi rýchle a profesionálne," povedal advokát Mario Švehelka.

Chlapček je odkázaný na staroslivosť rodičov. Zdroj: Facebook/Pomáháme Adámkovi

"Informácie, ktoré má Právo k dispozícii, zodpovedajú subjektívnemu náhľadu jednej strany, každopádne, Pardubická nemocnica je zo zákona viazaná povinnosťou mlčať. Nie je teda možné poskytnúť k prípadu podrobné vyjadrenie," tlmočila českým novinám stanovisko vedenia hovorkyňa Kateřina Semrádová.

Zronená rodina

Otec chlapčeka sa o príbeh podelil aj prostredníctvom sociálnej siete. "Stále si kladiem otázku, ako je vôbec možné, že tam, kde tak fatálne zničili detský život, všetko ide ďalej," napísal v jednom z príspevkov. Pre rodinu zriadili aj verejnú zbierku, keďže starostlivosť o syna je finančne veľmi náročná.

"Tento rok v septembri Adámek už po druhý raz nezasadol na začiatku školského roku do svojej lavice. Nastúpil by do štvrtej triedy. Miesto toho s úradníkmi riešime ukončenie dochádzky a preradenie Adamka do školy iného typu," napísal zronený otec. Dodal, že človek sa po tom, čo ich postihlo, jednoducho stáva skromnejším.

"Vložím niekoľko fotografií. Na jednej je Adámek s maminkou. To je veľmi silný moment. Pozerám sa na ňu často a hneď sa mi vybaví udalosť z minuloročného mája. Vidím ten kamerový záznam z ORL, počujem to zúfalé volanie o pomoc. A potom vidím Adamka, ktorý len ticho leží," napísal otec v citlivom príspevku a na záver dodal, že nikomu nepraje, aby niekedy poznal to hrozné ticho.