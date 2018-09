Príbeh Ninky (†6), ktorá mohla ešte žiť: V nemocnici zomrela od smädu

Ninka sa nedožila siedmich narodenín.

Zdroj: Facebook/D.Š.CH.

DUBNICA NAD VÁHOM/BRATISLAVA – Prípad šesťročnej Ninky z Dubnice nad Váhom nie je na konci ani po dlhých piatich rokoch. Dievčatko by v roku 2013 oslávilo siedme narodeniny, no rodičia napokon namiesto oslavy chystali mesiac pred jej narodeninami pohreb. Dnes sa už po tretíkrát postavia pred súd. Do nemocnice pritom dievčatko prijímali s črevnou chrípkou.