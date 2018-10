Tínedžerka prežila ako dieťa pád z balkóna: FOTO Trauma ju zrejme dohnala k najhoršiemu

LARKFIELD – Krásna Yazmina sa ako trojročná znova narodila. Jej matka si ju privinula do náručia, a vyskočila s ňou zo siedmeho poschodia bytového domu. O dievčatko sa 15 rokov starali starí rodičia. Tínedžerka jedného októbrového dňa babičke povedala, že ide s kamarátkou na pizzu. Keď sa dozvedeli, že ich vnučka skočila z mosta, nevedeli si to vysvetliť.

V auguste v roku 2003, keď mala Yazmina Howardová 3 roky, jej matka Maxine Carrová (33) si ju vzala do náručia, a vyskočila z balkóna svojho bytu v anglickom meste Maidstone. Akoby zázrakom, Yazmina pád zo siedmeho poschodia prežila. Utrpela len niekoľko zlomenín.

Yazmina Howardová (†18) Zdroj: Profiimedia

Vyšetrovatelia zistili, že Carrovú týral a vydieral jej partner Ivan Delgardo zo Španielska, ktorý sa jej mal aj vyhrážať únosom dieťaťa do svojej rodnej krajiny. Dievčatko bolo po smrti matky zverené do náhradnej osobnej starostlivosti starých rodičov.

Yazmina sa ako 18-ročná pokúsila spáchať samovraždu. Britské denníky začiatkom októbra informovali, že skočila z mosta nad diaľnicou M20 v Larkfielde.

Most, z ktorého tínedžerka skočila. Zdroj: Profiimedia

Babka Janet o svojej vnučke povedala, že predtým, než sa pokúsila zabiť, išla so svojou kamarátkou na pizzu. „O 21:23 mi poslala správu, že je v poriadku. Odvtedy sa mi neohlásila. Čo nasledovalo potom sa už nikdy nedozvieme. Ani nevieme, čo ju k tomu viedlo,“ povedala s tým, že Yazmina mala zrejme traumu z detstva. „Asi to bolo spojené s jej traumou z detstva, keď prišla o svoju matku. Nám sa ale zdalo, že to zvláda,“ doplnila.

Starí rodičia svoju vnučku opísali ako osobu, ktorá bola krásna vo vnútri aj navonok. Priznali, že mala emotívnu povahu.