Dráma v obchodnom centre: Richard (†16) sa hodil zo strechy, priateľka (14) chcela ísť za ním

Dvojica navštevovala školu Aloha v Marbelle, ktorá je považovaná za jednu z najdrahších medzinárodných škôl v danej oblasti. Poplach spustila správa dievčaťa na Instagrame, v ktorej sa písalo: "Toto je odporný svet, v ktorom už nechcem žiť." V príspevku s názvom "Prepáčte" sa uvádzalo: "Každému, kto ma miloval/poznal alebo ma podporoval, ďakujem, ľúbim vás a budete mi chýbať."

Zdroj: profimedia.sk

Marketingový manažér John Henrik (47) pre miestne médiá povedal, že akurát bol doma s manželkou Larse a v byte na ôsmom pochodí popíjali kávu, keď začuli hlasný tresk. Išiel sa k oknu pozrieť, čo sa deje, a spozoroval mladé dievča, ako bojuje na streche oproti s ochrankárom. O pár sekúnd prišli ďalší muži a boj trval niekoľko minút. Dievča museli váhou tela pritlačiť k zemi.

"Zdala sa veľmi nahnevaná a bola priamo na okraji budovy. Potom prišlo viac ľudí, keď sa upokojila. Nakoniec jej došla energia a vzdala sa," opísal dramatické momenty Henrik.

Deň pred tragédiou pár údajne povedal priateľom a rodine, že pôjde nakupovať do obchodného centra. Keď sa medzi priateľmi prevalilo, že sa chystajú skoncovať so životmi, jedna z matiek ich kamarátov upozornila vedenie a to poslalo ochrankára na strechu. Jeden z jeho kolegov si totiž všimol na kamerách, ako tam dvojica smeruje. Mužovi sa však už podarilo zachrániť len dievča, Richard Fitzsimons sa hodil z budovy krátko pred obedom o 11.42 h.

Zdroj: profimedia.sk

Na mieste, kam dopadol, horia sviečky a ľudia tam kladú kvety. Polícia považuje smrť chlapca za samovraždu, aj keď prípad je stále v štádiu vyšetrovania. Dievčinu previezli do zdravotného strediska po tom, čo trpela panickými záchvatmi. Miesto jej súčasného pobytu nie je známe. Priatelia opísali Richarda ako syna britského otca a brazílskej matky.