Muž z identikitu v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej prehovoril: Šokujúce slová o vyšetrovaní

BRATISLAVA - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry zverejnil identikit človeka, ktorý by mohol niečo vedieť o vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. O niekoľko dní na to, sa ozval muž, ktorý tvrdil, že na fotke je jeho bývalý kolega Miroslav Č.. Ten sa teraz bráni.

Miroslav Č., ktorý je podľa svedka a bývalého kolegu Mareka človekom z identikitu súvisiaceho s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, nechápe, prečo je na policajnej kresbe.

Zdroj: polícia

V utorkovom vydaní denníka Nový čas tvrdí, že ho polícia ešte nekontaktovala. "Mne to v piatok volala svokra a moji príbuzní, tak sme zostali z toho hotoví, že prečo práve ja. Veď ja s tým nič nemám," povedal pre denník Miroslav.

Ako ďalej uviedol, zavolal policajtom, zobrali si jeho číslo, ale zatiaľ sa mu nikto neozval. Zároveň rozmýšľa, že pôjde na políciu v Ostrave, lebo ako tvrdí, "ostravskí policajti spolupracujú so slovenskými". Potvrdil, že do Česka odišiel spolu so svojou rodinou pre prácu a z Veľkej Mače, kde predtým býval, neutiekol. Miroslav uviedol, že o Kuciakovi a jeho snúbenici nevedel.

Miroslav Č. nevie, prečo je na identikite. Zdroj: FB/Miroslav Č. ​

"My sme nevedeli o tom, kto to bol, ani kde sa to vlastne stalo," povedal. Poznamenal, že vo februári, keď sa stala vražda, normálne pracoval. Tvrdí, že ani nevie, kde sa dom zavraždeného novinára nachádza a rovnako nevie ani to, na akej ulici to bolo.

Potvrdil, že sa s Kuciakom vôbec nepoznal. Zároveň vyvrátil tvrdenie, že by sa poznal s Vadalovcami alebo, že pije a hrá na automatoch. Denník v sobotu (22.9.) zverejnil informáciu o tom, že na polícii vypovedal muž z Veľkej Mače, ktorý tvrdí, že pozná osobu z indentikitu zverejneného v súvislosti s vyšetrovaním vraždy. Podľa Mareka z Veľkej Mače by malo ísť o jeho exkolegu.