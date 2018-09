Otec zavraždil vlastnú dcéru (†8): FOTO Motívom mohla byť nová milenka jej matky!

Tracey Taundryová (41) a William Billingham (55) sú bývalí partneri. Obaja žijú v Brownhills West v Spojenom kráľovstve len niekoľko minút od seba. William si podľa svedectva Tracey v deň vraždy vzal ich 8-ročnú dcéru Mylee k sebe domov napriek tomu, že s tým nesúhlasila.

Tracey sa priznala k bisexualite a so svojou novou milenkou sa plánovala odsťahovať do inej štvrti s tým, že si so sebou vezme aj Mylee. To sa Williamovi nepáčilo. Keď bola Tracey na odchode z jeho domu, žiarlivý muž na prahu vchodových dverí vytiahol kuchynský nôž a pred očami dcéry sa jej vyhrážal, že ak odíde, zabije ju.

Posledná fotka Mylee († 8), ako sedí otcovej posteli a je pizzu. Zdroj: Profiimedia

Taundryová na súde v Birminghame opísala, že sa snažila svoje dieťa ochrániť. „Mylee stála predo mnou. Snažila som sa ju odstrčiť preč. Potom som sa pokúsila vbehnúť naspäť do domu, ale šmykla som sa. Mylee stála na príjazdovej ceste,“ povedala Tracey. Dodala, že jej dcérka počas incidentu silno plakala.

„Odrazu prišiel k nej, zdrapol ju za tričko a surovo ju odtiahol do domu. Zabuchol dvere,“ pokračovala Taundryová, ktorá na ne začala búchať, aby okamžite otvoril. Následne zavolala na tiesňovú linku. V zázname, ktorý zaznel aj na súde, hovorila, že má v dome dcéru a počuje ako kričí. „Počujem, ako kričí! Poponáhľajte sa, prosím! Má nôž!“ prosila operátora.

William Billingham (55) Zdroj: Profiimedia

Drámu zachytili aj susedia, ktorí vo svojich výpovediach uviedli, že krik sa niesol celou ulicou. Zúfalá matka sa pokúšala dostať do domu aj cez okno, no neúspešne. Srdcervúci krik odrazu stíchol. Keď na miesto okolo 21:15 h dorazila polícia i záchranári, dievčatko ležalo v kaluži krvi. Žiaľ, po prevoze do najbližšej nemocnice zomrelo. Otec zavraždil svoju 8-ročnú dcéru bodnou ranou do oblasti hrudníka. Čepeľ kuchynského noža, ktorú následne obrátil na seba, mala 20 centimetrov. Muž chcel po vražde dcéry spáchať samovraždu. S bodnou ranou v žalúdku taktiež skončil v nemocnici. Lekárom sa ho podarilo zachrániť.

Rodinný dom v Brownhills West v Spojenom kráľovstve. Zdroj: Profiimedia

Na súde vypovedala aj slečna Andrewsová, partnerka Tracey. Je presvedčená, že expartnera jej priateľky dohnal k ohavnému činu strach, že už nebude vídať svoje dieti. Po rozchode vraj Tracey posielal výhražné správy.

„To všetko, čo sa stalo, mi nedáva žiaden zmysel,“ povedala ich staršia dcéra, ktorá Billinghama opísala ako milujúceho otca, ktorý bol veľmi rodinne založený. Jej sestru Mylee mal vraj veľmi rád.

Obvinený Billingham na súde všetko poprel. Britský denník 19. septembra informoval, že prípad sa bude ďalej vyšetrovať.