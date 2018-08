Nishit chce ísť na slobodu, prehovorila jeho manželka: FOTO Takýchto útokov bolo viac

BRATISLAVA – Hlavné pojednávanie so Slovákom s indickými koreňmi, Nishitom, pokračovalo v stredu takmer 5 hodín. Na pojednávaní sa čítali listinné dôkazy a prehrávali sa ďalšie videozáznamy z tragickej noci, kedy prišiel o život futbalista Branislav.

Nishit Timothy je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Ešte v októbri minulého roka mal nožom bodnúť 37-ročného Branislava do krku. Ten na následky zranení na mieste zomrel. Nishita polícia dolapila ešte v tú noc a posadila ho za mreže. Vo väzbe je tak už 9 mesiacov.

Rodina Braňa Zdroj: Maarty

Nishita priviezli na pojednávanie s putami na rukách Zdroj: Maarty

Pred časom podal žiadosť o prepustenie z väzby a okresný súd mu 27. júla vyhovel a väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Proti tomuto rozsudku však prokurátor podal sťažnosť, o ktorej musí rozhodnuť Krajský súd.

"Senát okresného súdu rozhodol o prepustení obžalovaného z väzby za súčasného nahradenia väzby dohľadom PaMÚ, uložením povinností a obmedzení vrátane odovzdania pasu a použitia monitorovacieho zariadenia, podobne ako rozhodol sudca pre prípravné konanie už v marci 2018," povedal hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Rasistické útoky

Nishit aj naďalej vo svojej obhajobe tvrdí, že nechcel nikomu ublížiť a sám sa len bránil pred rasovo motivovanými útokmi. Na súde sa čítala výpoveď aj jeho manželky Lucie. Tá vo svojej výpovedi uviedla, že k incident sa vyjadriť objektívne nevie, ale manžel jej opísal, čo sa stalo. Prechádzal cez mesto a chcel si vziať taxik domov, keď sa pred ním objavila skupina ľudí a tí ho mali napadnúť fyzicky aj verbálne.

Zdroj: Foto: YT/Justice For Mr. Timothy

“Povedal, že on sa len zahnal, aby ich odstrašil preč a nevedel, že jedného zasiahol," povedala. Zbraň mal pri sebe nosiť preto, lebo už niekoľkokrát predtým sa mal stať obeťou rôznych útokov. “Sama som bola svedkom, keď po ňom vykrikovali, že je Cigán a podobne. Väčšinou som ich odohnala preč ja, lebo Nishit nevie dobre po slovensky,” opísala.

Na pojednávaní bola aj rodina nebohého Braňa. Tí aj naďalej odmietajú, že by Braňo na Nishita zaútočil. Rovnako sa čítali aj výpovede zasahujúcich policajtov. Nishit tvrdil, že naňho boli suroví a nepovedali mu prečo ho zatkli, ani jeho práva. Vyplýva to aj zo záznamu, ktorý sa prehrával na súde. Podľa Braňovho brata bol však zásah polície ešte príliš jemný. “Veď zatýkali ozbrojeného vraha,” vyjadril sa na margo videozáznamu.

Útok na Henryho

V posledný májový piatok otriasol Slovenskom útok na mladého Filiínca Henryho, ktorý sa stal len pár metrov od miesta, kde zomrel futbalista Braňo. Henry sa bol zabávať v meste, keď natrafil na agresívneho Juraja Hossua z Dunajskej Stredy.

Zdroj: Jan Zemiar

Ten mal obťaźovať dievčatá, ktorých sa Henry zastal. Juraj sa do Filipínca pustil a podľa svedkov ho schmatol a hodil na zem, pričom ho surovo kopol do hlavy. Na verejnosť sa dostal aj kamerový záznam z osudnej noci, na ktorom vidno, ako si Juraj fotí nevládne telo mladého Filipínca. Henry skončil s ťažkými zraneniami v bratislavskej nemocnici, v ktorej sa ho, aj napriek snahe lekárov, zachrániť nepodarilo. Juraja vzali do väzby.