Hrôzostrašné detaily vraždy v Košiciach: Šialenec Tibor pustil milenku z balkóna, čierna minulosť

Tibor žil spoločne s Renátou asi mesiac v jeho byte na Jesennej ulici v Košiciach. Netvorili pár, boli kamaráti. Nepochopiteľný prípad sa stal v piatok krátko po pol dvanástej v noci."Podľa doterajšieho vyšetrovania sa 46-ročný Košičan po predchádzajúcej hádke so 45-ročnou Košičankou naklonil cez zábradlie balkóna s jej telom tak, že ju držal za nohy a ona visela z balkóna dole hlavou," opísala polícia.

Agresor ale Renátu nevytiahol späť do bezpečia, aj keď sa snažila zachytiť o zábradlie, práve naopak. Opitý Tibor vykrikoval, že ju vyhodí, a nakoniec ju pustil. Žena spadla z balkóna na druhom poschodí z obytného domu na Jesennej ulici v mestskej časti Košice Staré mesto. Desivú situáciu sledovali susedia, ktorí sa Renáte rozbehli na pomoc. Po páde, žiaľ, utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.

Podozrivého muža polícia krátko po čine zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Tvrdil, že si na nič nepamätá, pretože bol opitý. Vyšetrovateľ ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy a spracoval podnet na väzobné stíhanie, s ktorým sa prokurátor stotožnil a podal návrh na jeho vzatie do väzby. "Návrh na vzatie obvineného do väzby prokurátor odôvodnil obavou, že ujde alebo sa bude skrývať, a tiež obavou, že by pokračoval v trestnej činnosti," uviedol hovorca košickej Krajskej prokuratúry Milan Filičko.

Recidivista, ktorý sa pokúsil zabiť brata

Tibor je recidivista. V minulosti bol šesťkrát odsúdený, pričom tento čin spáchal v skúšobnej dobe za iné odsúdenie. Roky čelí obvineniu z pokusu o vraždu svojho brata Dušana. Pred ôsmimi rokmi ho mal bodnúť nožom do krku, pričom napadnutý len o vlások unikol smrti.

Sudca pre prípravné konanie včera vzal Tibora do väzby. Obvinený sťažnosť nepodal. Za mrežami teraz bude čakať na proces. V prípade, že mu vinu dokážu, hrozí mu trest odňatia slobody až na 20 rokov.