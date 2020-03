Posledné chvíle Meghan Markle v kráľovskej rodine: Zmena priezviska?!

LOS ANGELES – Princovi Harrymu (35) a jeho manželke Meghan (38) pomaly, ale isto odsýpajú posledné hodiny s titulmi vyšších kráľovských členov. Od prvého apríla sa ich totiž oficiálne vzdajú a budú môcť žiť život neviazaný konvenciami a pravidlami monarchie. Pre Meghan to však znamená ešte jednu zmenu. Ako hollywoodska hviezda bola známa pod priezviskom Markle, ako manželka monarchu bola zas Vojvodkyňa zo Sussexu a teraz sa bude musieť rozhodnúť, ako sa vlastne bude volať.

Vystúpením z radov vyšších kráľovských členov budú Harrymu a Meghan odobraté kráľovské tituly a tak už viac nebudú vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu. V anglickej monarchii pritom práve tieto tituly technicky vzaté nahrádzajú priezviská. Keďže sa však rozhodli ísť svojou vlastnou cestou a vystúpiť z kráľovskej rodiny, na tituly viac nemajú nárok, a tak v ich životoch, okrem množstva iných, nastane aj zmena v priezvisku.

Hoci je tmavovláska stále vo svete známa ako Meghan Markle, oficiálne to už nie je jej priezvisko. Po svadbe s Harrym totiž prijala jeho meno Mounbatten-Windsor, ktoré získava automaticky každý člen kráľovskej rodiny bez titulu. Neskôr však z Harryho a Meghan urobili vojvodu a vojvodkyňu zo Sussexu, no i to bude o pár hodín minulosť.

Dvojica tak má na výber. Buď si ponechajú ako priezvisko už len Sussex alebo sa vrátia k tomu, aké prijala hollywoodska herečka po svadbe. To druhé by však dávalo väčší zmysel, keďže aj ich syn sa volá Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Rodina by tak mala rovnaké priezvisko.

Meghan zrejme pristúpi na priezvisko Mountbatten Windsor. Také isté má totiž i jej a Harryho syn Archie. Zdroj: instagram.com/sussexroyal.com