Spojené štáty spustili veľkú evakuáciu: Presúvajú takmer 400 občanov z lode Diamond Princess

TOKIO - Spojené štáty v nedeľu spustili evakuáciu svojich občanov z výletnej lode Diamond Princess, ktorú v súvislosti so šírením koronavírusu umiestnili začiatkom februára do karantény v japonskom prístave Jokohama. Podľa spravodajcu agentúry AFP sa smerom od lode pohol konvoj s autobusmi, i keď vozidlá z areálu prístavu bezprostredne neodišli.

Jedna z amerických pasažierok Sarah Aranaová pre AFP potvrdila, že nastúpila na palubu autobusu. Ďalej by mala podľa plánu v pondelok skoro ráno miestneho času odletieť do Spojených štátov jedným z dvoch pripravených charterových letov. Američania na prepravu svojich občanov z Japonska späť do Spojených štátov pripravili dve charterové lietadlá. Niektorí z nich ostatnú na vojenskej základni v Kalifornii a ďalších prevezú do Texasu.

Veľvyslanectvo USA v Tokiu v sobotu ráno avizovalo, že amerických občanov z plavidla Diamond Princess evakuujú charterovými letmi naspäť do vlasti. Na výletnej lodi bolo podľa medializovaných správ približne 380 Američanov. Evakuanti budú po prílete na letecké základne v USA umiestnení do 14-dňovej karantény.

Ešte pred vstupom do lietadla budú musieť všetci evakuanti absolvovať lekársku prehliadku a na palubu budú vpustení len tí, u ktorých sa neprejavujú nijaké symptómy ochorenia, uviedla americká ambasáda. Novým druhom koronavírusu, ktorý sa šíri zo stredočínskej provincie Chu-pej, sa už na celom svete (vo vyše 25 krajinách) nakazilo viac ako 69.000 ľudí. V Číne podľa najnovšej bilancie evidujú už 68.500 nakazených, z ktorých 1665 ochoreniu podľahlo.