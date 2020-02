Daniela a ďalších Čechov pustili z karantény: FOTO Prvé slová na vzduchu

PRAHA - Päť Čechov, ktorí boli po návrate z čínskeho mesta Wu-chan - ohniska nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 - umiestnení do karantény v pražskej Nemocnici Na Bulovke, v pondelok opustilo nemocnicu, keďže víkendové testy opakovane potvrdili, že sú zdraví. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

„Za celý čas nedošlo k žiadnemu zdravotnému problému. Testy boli opakovane negatívne,“ povedala na tlačovej konferencii primárka kliniky infekčných, parazitárnych a tropických ochorení Nemocnice na Bulovke Hana Roháčová.

Daniel prehovoril o pobyte v karanténe

Jeden z prepustených Čechov je Daniel Pekárek. Pri odchode z Bulovky povedal, že sa o neho dobre starali. „Ja si myslí, že sa ku mne veľmi dobre správali. Ale už si potrebujem ísť zabehať,“ povedal pre televíziu Nova. Teplotu nemám, nič nemám, nemusíte sa báť, že by som vás teraz nakazil,“ ubezpečil. Na otázku, čo mu v karanténe najviac chýbalo, odpovedal stručne: „Maminka.“ Daniel sa ohľadne vyšetrení zmienil, že šlo o odbery krvi a výtery z krku.

Na snímke Daniel Pekárek opustení karantény Zdroj: Reprofoto/TnNova

Prísne opatrenia

Vedúca protiepidemického odboru pražskej hygienickej stanice Zdeňka Jágrová pripomenula, že pätica Čechov bola v karanténe dva týždne. Vysvetlila, že toto opatrenie bolo nevyhnutné, pretože sa v Číne zdržiavali v ohnisku nákazy a v lietadle s nimi cestoval aj jeden pasažier, u ktorého sa neskôr potvrdila nákaza týmto vírusom.

Na snímke 5 Čechov a 2 Slováci, ktorí boli evakuovaní z Číny. Zdroj: Instagram/D. P.

„Išlo o päť pacientov, zdravých ľudí, ktorí boli v epicentre tej epidémie, takže vzhľadom k tomu, že nebolo možné vylúčiť, že by s tým vírusom mohli prísť do styku a mohli byť nakazení, prijali sa také opatrenia, že budú v izolácii po dobu inkubačnej doby. U týchto pacientov to spočívalo v meraní teploty, zisťovaní subjektívneho zdravotného stavu, podávaní stravy. Ten kontakt bol minimálny,“ vysvetlila Roháčová.

Pätica Čechov bola evakuovaná do Európy francúzskym lietadlom. V Bruseli ich spolu s dvoma občanmi SR vyzdvihol český vládny špeciál a do Prahy prileteli 3. februára. Slovákov následne do nemocnice v Banskej Bystrici previezla sanitka.

Zdroj: Profimedia

V ČR bolo doteraz pre podozrenie z nákazy koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 otestovaných 76 osôb - u nikoho z nich sa jeho prítomnosť nepotvrdila. Od vypuknutia nákazy sa novým druhom koronavírusu infikovalo vyše 70.500 ľudí v pevninskej Číne; mimo nej evidujú okolo 780 infikovaných na takmer 30 miestach. Počet obetí v Číne dosiahol v pondelok 1770.

Z karantény prepustili všetkých Maďarov, ktorí sa vrátili z Wu-chanu

Siedmich občanov Maďarska, ktorí boli 2. februára evakuovaní z čínskeho Wu-chanu a po návrate do vlasti absolvovali dvojtýždňovú karanténu, už prepustili domov. Podľa agentúry MTI o tom v pondelok informovala štátna tajomníčka rezortu ľudských zdrojov zodpovedná za zdravotníctvo Ildikó Horváthová.

„Maďari, ktorých v Juhopeštianskej nemocnici Centrum držali dva týždne v karanténe, nemali žiadne príznaky ochorenia a infekcia (koronavírusom SARS-CoV-2) sa u nich nepotvrdila - preto boli prepustení domov,“ povedala štátna tajomníčka. Horváthová zdôraznila, že Maďarsko vytvorilo kontrolné mechanizmy, ktoré sú určené na odhalenie prípadného príchodu infikovaných ľudí do krajiny.