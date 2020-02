Česko mení plány a rozhodnutie: Číne nepošle len peniaze, ale i materiálnu pomoc

Ľudia sa chránia pred koronavírusom

Zdroj: SITA/AP Photo/Vincent Yu

PRAHA - Česká vláda nepošle Číne na boj s novým koronavírusom poslala iba peniaze, pomôže aj materiálne. Česko by mohlo do Číny poslať napríklad respirátory alebo ochranné odevy. V utorok to povedal minister zahraničných vecí Tomáš Petříček, citoval ho server Novinky.cz.