Ďalšie lode v karanténe: Najmenej trinásť ľudí má vražedný vírus, ľudia nesmú na breh!

TOKIO, HONGKONG – Testy potvrdili nákazu novým typom koronavírusu u najmenej desiatich pasažierov výletnej lode, ktorú umiestnili do karantény v japonskom prístavnom meste Jokohama. Ďalšiu loď s vyše 1 800 cestujúcimi zadržali v hongkonskom prístave Kai Tak, u troch z predošlých cestujúcich bola tiež potvrdená nákaza. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na japonské ministerstvo zdravotníctva.

V Japonsku prebiehal zdravotný skríning vyše 3 700 pasažierov a posádky výletnej lode Diamond Princess. Opatrenie bolo zavedené z dôvodu, že na palube tohto plavidla sa v januári plavil aj muž z Hongkongu, u ktorého bol potvrdený výskyt nového koronavírusu.

Zdroj: SITA/Hiroko Harima/Kyodo News via AP

Ďalšia výletná loď dorazila do Hongkongu v stredu ráno. Taiwanské úrady jej predtým odmietli povoliť vstup do prístavu Kao-siung. Hlavný hongkonský prístavný hygienik uviedol, že situáciu na lodi preverujú. Zdroj: TASR Troch členov posádky s horúčkou previezli na izolačné oddelenie jednej z nemocníc v Hongkongu a stav ďalších vyše 20, ktorí hlásili príznaky nákazy, zdravotníci posudzujú. Infikované osoby boli na lodi spolu s ďalšími 4-tisíc cestujúcimi v období od 19. do 24. januára.

Loď World Dream je po Diamond Princess ďalším zablokovaným plavidlom pre koronavírus. Zdroj: TASR Počet potvrdených úmrtí v dôsledku nákazy novým druhom koronavírusu stúpol v Číne v stredu na najmenej 490 a počet prípadov nákazy prekročil 24.000. Výskyt nového druhu koronavírusu spôsobujúceho zápal pľúc hlásili z čínskeho mesta Wu-chan v provincii Chu-pej prvýkrát 31. decembra 2019. Nákaza sa odvtedy rozšírila do vyše 20 krajín sveta.