Súd rozhodol: Babiš sa za výroky o skorumpovanosti nemusí ospravedlniť ľudskoprávnej organizácii

Rozhodnutie nie je právoplatné. TI podľa svojho právneho zástupcu zváži proti verdiktu odvolanie. Žaloba z vlaňajšieho júla sa týkala celkovo 17 Babišových výrokov, sudca Vladimír Sommer však pripustil žalobu len v prípade 14 z nich, keď sa český premiér vyjadroval k svojmu stretu záujmov. Ďalšie tri výroky podľa sudcu Babiš predniesol v rámci svojho výkonu funkcie predsedu vlády.

TI prostredníctvom žaloby požaduje aj to, aby sa Babiš v budúcnosti výrokov o skorumpovanosti zdržal. Krajský súd však oba body žaloby zamietol. "Súd sa nedomnieva, že by došlo k významnému zásahu do práva na ochranu dobrého mena žalobkyne," konštatoval sudca Vladimír Sommer a svoje rozhodnutie zdôvodnil niekoľkými judikátmi ústavného alebo európskeho súdu.

"Súd žalobu teda zamietol s tým, že nehodnotil pravdivosť alebo nepravdivosť tých výrokov. Celé to postavil na tom, že je sloboda slova i premiéra, takýmto spôsobom klamať a napádať kritiku zo strany občianskej spoločnosti, čo, samozrejme, vnímame negatívne. Ten signál je relatívne negatívny aj voči ostatným členom občianskej spoločnosti," komentoval verdikt právny zástupca TI Petr Leyer s tým, že podľa neho je určitý výraz za hranou nejakej oprávnenej kritiky.