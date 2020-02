Šokujúce zistenie o evakuačnom lete z Číny, v ktorom boli aj Slováci: Nakazený Belgičan na palube!

Jeden z deviatich občanov Belgicka, ktorí v nedeľu večer pricestovali z Wu-chanu leteckým špeciálom, bol pozitívne testovaný na nový typ koronavírusu. Informovali o tom v utorok belgické médiá s odvolaním sa na federálne ministerstvo zdravotníctva.

Všetci Belgičania z Wu-chanu boli po prevoze z Paríža do Bruselu umiestnení vo Vojenskej nemocnici kráľovnej Astrid v severnej časti belgickej metropoly, kde prešli lekárskou prehliadkou. Infikovaná osoba — žena — bola ešte v pondelok večer premiestnená do Univerzitnej nemocnice Svätého Petra v Bruseli a izolovaná od ostatných pacientov. Testy ostatných ôsmich Belgičanov sú negatívne.

Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pozitívne testovaná osoba je v dobrom zdravotnom stave a nevykazuje žiadne príznaky choroby. Podľa slov ministerky zdravotníctva Maggie De Blockovej všetci repatriovaní Belgičania, testovaní vo vojenskej nemocnici, boli informovaní o výsledkoch, ktoré sa ich priamo týkajú.

De Blocková ďalej informovala, že sa nepotvrdilo podozrenie o infikovaní občana Dánska, ktorý strávil dve noci v nemocnici kráľovnej Astrid. "Výsledky testov tejto osoby, ktorú si už prevzala dánska vláda, sú rovnako negatívne," uviedla ministerka.

Výsledky Slovákov a Čechov boli negatívne

Lietadlo Airbus A380, prenajaté Francúzskom, viezlo z Wu-chanu, považovaného za ohnisko epidémie koronavírusu, dovedna 254 osôb z 30 prevažne európskych krajín, medzi nimi bolo 65 Francúzov a aj nakazený Belgičan.

Let odštartoval z Číny v nedeľu ráno a v popoludňajších hodinách pristál vo Francúzsku, odkiaľ potom zamieril do Bruselu. Slovákov a Čechov následne evakuoval do Prahy český vládny špeciál Jak-40. Slovákov odtiaľ previezli do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, kde sa podrobili testom a bez ohľadu na ich výsledok budú 14 dní v karanténe.

Ako v pondelok podvečer informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, výsledky laboratórnych testov sú negatívne. Konštatoval to aj predseda vlády, poverený riadením ministerstva zdravotníctva, Peter Pellegrini (Smer-SD).

Rovnaké výsledku sú aj u našich susedov. U žiadneho z piatich Čechov, ktorých evakuovali z Číny, testy nepotvrdili koronavírus. V pondelok večer to na Twitteri oznámil český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, ktorého citoval spravodajský portál Novinky.cz. Všetci títo pasažieri zostanú v karanténe v pražskej Nemocnici Na Bulovke.

Symptómy vírusu vykazovalo až 36 pasažierov letu

Agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenie francúzskej ministerky zdravotníctva Agnes Buzynovovej informovala, že symptómy vírusu vykazovalo až 36 pasažierov letu z Číny. Dvadsať z nich ponechali po medzipristátí vo Francúzku, kde absolvovali lekárske testy, ktorých výsledky by mali byť známe v priebehu pondelka. Zvyšných 16 pasažierov so symptómami previezli podľa AFP do ich vlastí.

Nový koronavírus 2019-nCoV, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS a od vlaňajšieho decembra sa šíri zo stredočínskeho veľkomesta Wu-chan, si vyžiadal už vyše 425 obetí. Celkový počet infikovaných stúpol na vyše 20.400 osôb.