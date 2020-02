Na bratislavskom letisku má pristáť čínske lietadlo, ktoré Viedeň odmietla: Pellegrini reaguje

BRATISLAVA - Na letisku v Bratislave by malo pristáť čínske lietadlo, ktoré predtým odmietla Viedeň. Ide o nákladné lietadlo, ktoré by malo na Slovensku vyzdvihnúť humanitárnu pomoc. Informoval na brífingu pred rokovaním vlády SR premiér Peter Pellegrini.

Čínske lietadlo žiada o udelenie povolenia na vykonanie charterového letu zo Šanghaja do Bratislavy a následne z Bratislavy do Pekingu. Na Slovensku by malo vyzdvihnúť humanitárnu pomoc v súvislosti s koronavírusom. V piatok (7. 2.) by malo zdravotnícky materiál previezť do Číny. Vláda v stredu vzala na vedomie informáciu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

Premiér Peter Pellegrini na brífingu pred zasadnutím vlády SR uviedol, že "ide o nákladné lietadlo, ktoré by malo na Slovensku na letisku v Bratislave vyzdvihnúť humanitárnu pomoc, ktorú poskladali dokopy niektoré firmy, ktoré sú aj slovenské a pôsobia aj v Číne," uviedol Pellegrini s tým, že niekoľko ton tejto pomoci by sa malo odviezť späť do Pekingu. Pristátie tohto lietadla ale už predtým odmietli vo Viedni.

Rozhodujúca bude bezpečnosť, uviedol Pellegrini

Let lietadla je naplánovaný tak, že by malo priletieť z Číny, naložiť náklad v Bratislave a odletieť do Číny. Ministerstvo dopravy posúdilo žiadosť o udelenie povolenia, vyzvalo čínskeho leteckého dopravcu, aby doplnil chýbajúce dokumenty a informovalo aj útvar vedúceho hygienika rezortu aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Pre Pellegriniho však bude rozhodujúca bezpečnosť občanov Slovenskej republiky. Dodal, že "chce dnes spolu s hlavným hygienikom rokovať, či vedia spolu s letiskom pripraviť taký spôsob vybavenia lietadla, aby lietadlo bolo nejakým spôsobom odizolované od iných častí letiska, aby ľudia, ktorí prídu do kontaktu s posádkou alebo so samotným lietadlom, mali všetky ochranné pomôcky a nedošlo k nejakému ohrozeniu života." Ako na záver dodal, nebolo by podľa neho "spravodlivé a fér, aby sme bránili odviezť humanitárnu pomoc do Číny."

Ďalšie informácie od rezortu dopravy

Rezort dopravy priblížil, že podľa čínskeho leteckého dopravcu ide o humanitárnu pomoc pre Čínsku ľudovú republiku, pričom odosielateľom je slovenské združenie firiem, ktoré boli požiadané miestnou vládou mesta Cangzhou (7,5 milióna obyvateľov) o pomoc pri zabezpečení zdravotníckeho materiálu v boji proti koronavírusu.

Posádka letu bude mať podľa MDV odpočinok v Bratislave, keďže z Bratislavy poletí rovnaká posádka, ako tá, ktorá bude letieť do Bratislavy. Odpočinok je potrebný vzhľadom na predpisy upravujúce obmedzenia letového času a času v službe. "Dopravca informoval, že posádka v počte sedem ľudí by mala prespať v hoteli pri letisku. Po komunikácii s útvarom vedúceho hygienika rezortu ministerstva dopravy to bolo vyhodnotené ako riziko a bolo im ponúknuté prenocovanie na palube lietadla," konštatuje ministerstvo. Letisko v Bratislave zatiaľ neudelilo čínskemu leteckému dopravcovi sloty, čaká na udelenie povolenia, ktoré môže vydať ministerstvo dopravy.