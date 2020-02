Spoveď z karantény! Čech Daniel (21) sa chce vrátiť do Wu-chanu, prezradil, čo mu chýba

Dvaja Slováci a päť Čechov boli v nedeľu letecky evakuovaní z čínskeho mesta Wu-chan s ďalšími vyše 250 ľuďmi. V lietadle sedeli Európania z 30 krajín. Stroj v popoludňajších hodinách pristál vo Francúzsku, odkiaľ zamieril do Bruselu. Slovákov a Čechov evakuoval do Prahy český vládny špeciál Jak-40. Slovákov následne previezli do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, kde sa podrobili testom, v karanténe strávia štrnásť dní.

Lietadlo s evakuovanými Čechmi a Slovákmi pristálo v Prahe. Zdroj: Profimedia

Do štrnásťdňovej karantény šli aj Česi. Jeden z nich, Daniel Pekárek (21), ktorý študuje na Wuchanskej univerzite, prehovoril o tom, ako prebiehal let i vyšetrenia. Priznal tiež, že mu chýba priateľka, ktorá ostala v Číne. Mladík aktuálne trávi čas na infekčnom oddelení v pražskej Nemocnici na Bulovce.

„Testy nám dali hneď po príjazde. Na odbery krvi som už celkom zvyknutý, avšak výtery z krku a nosa nie sú veľmi príjemné. Ale nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť,“ povedal pre český Blesk Daniel. „S rodinou sme sa nevideli veľmi dlhú dobu, asi od vlaňajšieho augusta. Myslím si, že tie dva týždne v porovnaní s tým nie sú veľmi dlhé a dá sa to zvládnuť. Možnosť návštevy tu je, no pre istotu by som radšej tie dva týždne počkal,“ priznal.

Na selfie z lietadla sú evakuovaní Slováci a Česi. Zdroj: Instagram/D. P.

Mladík už niekoľkokrát povedal, aký je vďačný za pomoc, ktorá sa jemu a ďalším evakuovaným poskytla. „Som rád, že som v Česku. V Číne sa mi páčilo, ale je dosť vecí, ktoré mi z Česka chýbali. Na prvom mieste určite rodina, potom hlavne mliečne produkty a niektoré čokolády. V nemocnici je zatiaľ všetko v pohode, podľa mňa máme dostatočnú starostlivosť a správajú sa k nám pekne.“

Daniel s priateľkou. Zdroj: FB/Daniel P.

Čechovi sa však cnie za priateľkou, ktorá ostala v Číne. „Priateľka je v poriadku, nenachádza sa vo Wu-chane, ale v meste Siao-kan, ktoré s Wu-chanom susedí a nachádza sa tiež v rovnakej provincii. Situácia je podľa nej pod kontrolou, všetci však nosia rúška,“ povedal Daniel, ktorý je so svojou polovičkou v kontakte. Súčasne dodal, že do Wu-chanu by sa rád vrátil. „Len čo sa situácia upokojí, rád by som dokončil štúdium. Avšak v blízkej dobe školy vo Wu-chane plánujú byť uzavreté.“

Výsledky Slovákov a Čechov boli negatívne

U evakuovaných Slovákoch a Čechoch testy nepotvrdili koronavírus. Bez ohľadu na výsledky testov zostanú v karanténe 14 dní. Symptómy vírusu však vykazovalo 36 pasažierov letu.

Nový koronavírus 2019-nCoV je podobný pôvodcovi ochorenia SARS a od vlaňajšieho decembra sa šíri zo stredočínskeho veľkomesta Wu-chan. Počet nakazených koronavírusom v Číne v stredu stúpol z predchádzajúcich 20 438 ľudí na 24 324. O novej bilancii informovali čínske úrady. Počet mŕtvych vzrástol na 490. Na vírus umierajú prevažne seniori a ľudia s podlomeným zdravím, uviedli čínske úrady. Z doterajších obetí ich 80 percent bolo starších ako 60 rokov a viac než 75 percent ich malo ďalšie zdravotné problémy.