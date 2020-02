Slováci a Česi z čínskeho Wu-chanu sú už v Európe: Prileteli do Francúzska

Zdroj: TASR/Frank Rumpenhorst/dpa via AP

PARÍŽ - Dvaja Slováci, skupina piatich Čechov a ďalší Európania, ktorí pre šírenie nového koronavírusu požiadali o evakuáciu z Číny, prileteli v nedeľu popoludní z mesta Wu-chan do južného Francúzska. Česi a Slováci budú pokračovať do Bruselu, kde ich vyzdvihne český vládny špeciál Jak-40 a prevezie do Prahy. Na palube bude aj epidemiológ. Informoval o tom český spravodajský portál iDNES.cz.