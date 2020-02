Čínsky koronavírus úraduje aj v Nemecku: Potvrdili sedem prípadov, medzi nimi aj dieťa

Bavorské ministerstvo zdravotníctva oznámilo zvýšenie počtu nakazených v piatok. Maloletá osoba je dieťaťom jedného zo zamestnancov. Počet obetí nového koronavírusu v Číne stúpol v sobotu na 259, nakazených je najmenej 11 791 osôb.

Pre rýchle šírenie vírusu vyhlásila WHO tento týždeň globálny stav zdravotnej núdze. Potvrdené prípady nákazy hlásia už aj z najmenej 23 ďalších krajín.

Austrália nepustí na svoje územie cudzincov​

Austrálska vláda v sobotu oznámila, že zakáže vstup do krajiny cudzincom, ktorí prichádzajú z Číny. Ide o opatrenia v rámci boja proti šíreniu nákazy novým koronavírusom, informovala agentúra AFP. Austrálsky premiér Scott Morrison povedal, že od soboty do krajiny vpustia len austrálskych občanov, ľudí s trvalým pobytom v Austrálii, ako aj ich rodinných príslušníkov, zákonných zástupcov alebo manželských partnerov.

"Naše pohraničné úrady zavádzajú opatrenia zamerané na to, aby to bolo možné realizovať," dodal Morrison s tým, že Austrálčania, ktorí sa do krajiny z Číny vrátia, budú musieť ostať 14 dní v domácej izolácii. Austrálske ministerstvo zahraničných vecí súčasne aktualizovalo svoje cestovné odporúčanie pre Čínu, v ktorom odporučilo občanom do tejto krajiny "necestovať".