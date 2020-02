Koronavírus desí celý svet: Nový prípad v Nemecku, prvá obeť mimo Číny

Podľa miestnych úradov došlo v provincii Chu-pej, ktorá je považovaná za epicentrum šírenia nákazy, taktiež k prudkému nárastu v počte infikovaných osôb. Na celonárodnej úrovni bolo podľa vyhlásenia čínskej Národnej zdravotníckej komisie zaznamenaných 2590 nových potvrdených prípadov nákazy. Celkovo tak počet nakazených v Číne presiahol počet 14.300.

Nový koronavírus podobný pôvodcovi ochorenia SARS dostal označenie 2019-nCoV. Doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc sa prenáša z človeka na človeka. Prvýkrát ho zaznamenali koncom roka 2019 v 11-miliónovom meste Wu-chan v provincii Chu-pej.

Ôsmy prípad v Nemecku

V Nemecku potvrdili v sobotu v poradí už ôsmy prípad nákazy novým koronavírusom 2019-nCoV. Podľa nemeckého ministerstva zdravotníctva ide o 33-ročného muža z Bavorska. Informovala o tom agentúra DPA. Podobne ako šesť ďalších nakazených je aj tento muž zamestnancom bavorskej firmy Webasto, ktorá je dodávateľom autodielov. Ďalším prípadom je dieťa jedného z infikovaných zamestnancov.

Spoločnosť Webasto sídli v bavorskom Stockdorfe. Celkovo zamestnáva 13.400 ľudí, pričom v Číne má 12 pobočiek. Najväčšiu továreň má pritom v meste Wu-chan, ktoré je považované za epicentrum šírenia nového koronavírusu.

Prvý prípad nákazy v Nemecku potvrdili bavorské úrady v pondelok. Išlo o zamestnanca firmy Webasto, ktorý sa vírusom nakazil po tom, ako do centrály jeho spoločnosti prišla na školenie žena z Číny. Tá v tom čase ešte nevedela, že je infikovaná, keďže prvé príznaky ochorenia sa u nej prejavili až počas spiatočného letu. Ďalších nakazených hlásili z Bavorska v nasledovných dňoch.

Prvá obeť mimo Číny

Nový koronavírus označený 2019-nCoV si na Filipínach vyžiadal prvú obeť na živote. Zároveň ide o prvý prípad úmrtia v súvislosti s týmto infekčným ochorením mimo územia Číny. S odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o tom informovala agentúra AFP.

"Ide o prvé úmrtie mimo Číny," uviedol predstaviteľ WHO pre Filipíny Rabindra Abeyasinghe s tým, že "nejde o miestny prípad, ale o pacienta ktorý pricestoval z epicentra nákazy". Obeťou je podľa AFP Číňan z mesta Wu-chan v čínskej provincii Chu-pej. Do krajiny pricestoval spolu so ženou, ktorá sa stala prvým potvrdeným prípadom nákazy na Filipínach a ktorá sa momentálne zotavuje v nemocnici.