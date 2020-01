Výstavba nemocnice vo Wu-Chan rýchlo napreduje: VIDEO Obrovský pokrok za štyri dni

Neuveriteľné zábery s časovým odstupom zachytili prvú špecializovanú nemocnicu pre pacientov nakazených koronavírusom od Wuhan, ktorá sa začala formovať už po štyroch dňoch výstavby. Informoval o tom Daily Mail. Koronavírus podľa najnovších bilancií zabil najmenej 81 ľudí, infikovaných je viac ako 2 800 prípadov a rozšíril sa do 14 ďalších krajín a regiónov.

Úrady nariadili štyrom stavebným spoločnostiam, aby zdravotnícke stredisko v štvrti Caidian dokončili za týždeň. Daná nemocnica bude v štýle zariadenia, ktoré postavili v Pekingu počas epidémie syndrómu akútneho respiračného zlyhania (SARS) z rokov 2002 - 2003, a bude mať kapacitu tisíc lôžok. Vznikne na pozemku veľkom 25-tisíc štvorcových metrov a dokončiť by ju mali 3. februára. Druhé zariadenie s 1 300 lôžkami sa má dokončiť do dvoch týždňov.

Čína stavia v zúfalej snahe obmedziť šírenie život ohrozujúcej choroby najmenej štyri špecializované nemocnice. Dva zo spomínaných naliehavých projektov sú vo Wu-chane, jeden v neďalekom meste Huanggang a jeden v Zhenzhou v centrálnej čínskej provincii Henan.

1st building of #Wuhan's special novel #Coronavirus hospital, Huoshenshan Hospital, completed construction on Monday, in 16 hours. It is expected to be transferred to the military for management on February 2. Another Leishenshan Hospital is also under construction. pic.twitter.com/fYcpqRH8S3