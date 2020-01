Neuveriteľné! VIDEO Novú nemocnicu v Číne otvorili za 48 hodín

Prvá špecializovaná nemocnica na koronavírusy sa otvorila neďaleko mesta Wu-chan. Pracovníci a dobrovoľníci strávili iba dva dni premenou prázdnej budovy na pohotovostné zariadenie s 1 000 lôžkami, pričom prvá skupina pacientov tam bola priemiestnená už v utorok neskoro večer. Informovali o tom noviny Metro aj s ďalšími zahraničnými médiami.

Novootvorené regionálne zdravotné stredisko Dabie Mountain sa nachádza v meste Huanggang. Viac ako 500 stavebných robotníkov, elektrikárov a polícia nepretržite pracovalo na otvorení novej nemocnice, pričom to stihli už za 48 hodín. "V pondelok mali nainštalovanú vodu, elektrinu a internet a boli prakticky pripravení na príchod pacientov," informoval o tom portál LADbible.

Úrady mesta Huanggang uviedli, že práce boli dokončené tak rýchlo vďaka spoločnému úsiliu stavebného personálu, polovojenských policajných dôstojníkov a verejnoprospešných spoločností. Nová budova sa nachádza v okrese Huangzhou v meste Huanggang a pôvodne mala pôsobiť ako úplne nová pobočka centrálnej nemocnice Huanggang, až kým sa neobjavia nové problémy, ktoré túto potrebu nahradia. Podľa miestnej vlády bolo pôvodne plánované otvorenie v máji. Informoval o tom portál LADbible s tým, že mesto má 7,5 milióna obyvateľov. K zastaveniu autobusovej aj železničnej dopravy pristúpilo minulý štvrtok, teda v ten istý deň ako Wu-chan.

Ešte ambicióznejší stavebný projekt sa pripravuje v samotnom meste Wu-chan, kde úrady stanovili pondelok ako konečný termín pre ďalšiu veľkú nemocnicu v meste. Štyri nemocnice sa stavajú vo veľmi rýchlom čase, pričom využívajú aj prefabrikované budovy. Snímky zo stavby nemocnice vo Wu-chan, ktorá sa stavia od základov, dokazujú, že aj tu robotníci napredujú obrovskou rýchlosťou.

New hospitals are built to tackle the #CoronaViruson, January 28, 2020. Wuhan, China pic.twitter.com/mGPETtKi07