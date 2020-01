Bill Gates predpovedal pred dvomi rokmi smrtiacu pandémiu: Mohla by zabiť až 33 miliónov ľudí

Ale ani tie najlepšie nástroje na svete nebudú stačiť, povedal Gates, ak Spojené štáty americké nemajú stratégiu na využitie a koordináciu zdrojov doma a pomoc pri vedení efektívneho globálneho systému pripravenosti a reakcie.

Nový koronavírus 2019-nCOV, ktorý sa rýchlo šíri, spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Ochorenie sa prejavuje najmä horúčkou, kašľom, dýchavičnosťou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas ochorenia je 14 dní.

Koronavírus, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS, si v Číne vyžiadal už 106 obetí na životoch a ďalších 4500 ľudí v krajine je preukázateľne infikovaných. Prenáša sa z človeka na človeka. Prípady nákazy postupne hlásia aj viaceré zahraničné štáty.

China #virusoutbreak Cases Almost Double Overnight, Deaths Top 100 As North Korea Closes Border. Anyone who isnt taking this seriously take a look at this infections graph pic.twitter.com/wXjbNGcFui