Johny Depp desí úsmevom: Niekdajší sexsymbol má odpudivé zuby! Toto ho privádza do šialenstva

USA - Kým väčšina hollywoodskych hviezd investuje tisíce eur do porcelánových faziet a dokonale bielych úsmevov, Johnny Depp ide úplne proti prúdu. Fanúšikovia už roky diskutujú o jeho čoraz zanedbanejšom chrupe a mnohí sa pýtajú jediné – prečo si jeden z najväčších filmových idolov sveta jednoducho nedá zuby opraviť?
Odpoveď môže byť prekvapujúca. Herec sa totiž podľa vlastných slov nikdy netajil tým, že z návštevy zubára má strach.
Rozruch okolo Deppových zubov naplno vypukol po jeho návrate na verejnosť po búrlivom súdnom spore s bývalou manželkou Amber Heard. Keď sa v roku 2023 objavil na festivale v Cannes, fanúšikovia si okamžite všimli zažltnuté zuby, opotrebovanú sklovinu a zlaté korunky.
Sociálne siete sa zaplnili nelichotivými komentármi. Niektorí dokonca tvrdili, že jeho zuby vyzerajú, akoby mali každú chvíľu vypadnúť. Príčina však môže siahať hlboko do minulosti. Depp už v polovici 90. rokov otvorene priznal, že má množstvo kazov a dokonca nedokončený koreňový kanál.
„Mám veľa kazov. Jeden koreňový kanál som si dal robiť pred rokmi a nikdy som ho nedokončil. Je to taký zhnitý pahýľ,“ priznal kedysi šokujúco úprimne. Namiesto hanby však cítil hrdosť. „Keď vidím ľudí s dokonalými zubami, privádza ma to do šialenstva. Radšej by som prehltol kliešťa, než mal také zuby,“ vyhlásil.
Práve odpor k stomatologickým zákrokom môže byť jedným z dôvodov, prečo sa nikdy nepridal k hollywoodskemu trendu faziet. Kým hviezdy ako Selena Gomez či Simon Cowell stavili na dokonale upravený úsmev, Depp zostal verný svojim prirodzeným – a čoraz problematickejším – zubom.
K jeho súčasnému stavu však mohli prispieť aj ďalšie faktory. Herec v minulosti priznal problémy s alkoholom a drogami, ktoré môžu mať podľa odborníkov ničivý vplyv na zdravie ústnej dutiny. Rovnako nepomáha ani jeho celoživotná vášeň pre cigarety. Depp dokonca kedysi žartoval, že by si najradšej nechal prišiť ďalšie ústa, aby mohol fajčiť ešte viac.
Svoje zohrala aj legendárna úloha kapitána Jacka Sparrowa v sérii Pirates of the Caribbean. Pre potreby postavy si nechal nasadiť zlaté korunky, ktoré sa stali súčasťou ikonického vzhľadu piráta. Fanúšikovia dlhé roky špekulujú, či práve tieto úpravy nezanechali na jeho chrupe trvalé následky.
Odborníci, ktorí analyzovali hercove fotografie, upozorňujú na výrazné opotrebovanie zubov, zmenu farby, možné poškodenie nervov aj známky erózie skloviny. Podľa nich môže ísť o kombináciu veku, fajčenia, stravy, škrípania zubami a zanedbanej starostlivosti. Napriek tomu Depp stále odmieta podstúpiť kompletnú premenu úsmevu. Zdá sa, že strach zo zubárskych kresiel a odpor k umelo dokonalému vzhľadu sú silnejšie než tlak Hollywoodu, a tak sa radšej bude usmievať so zatvorenými ústami.