Kamenický vybuchol: Dosť bolo klamstiev opozície, TOTO hovoria fakty!

BRATISLAVA - Počet ľudí odchádzajúcich zo Slovenska do zahraničia dlhodobo klesá. Na základe údajov zdravotných poisťovní na to v stredu upozornilo Ministerstvo financií (MF) SR. Šéf rezortu Ladislav Kamenický v tejto súvislosti odkázal opozícii, že dosť bolo klamstiev o tom, že ľudia dnes hromadne utekajú zo Slovenska. Podľa neho sa ukázalo, že fakty hovoria presný opak.
V roku 2023 sa podľa rezortu počet odchodov a príchodov obyvateľov Slovenska takmer vyrovnal. Zo Slovenska odišlo 25 350 občanov a vrátilo sa 25 200. Predbežné dáta za rok 2024 zatiaľ ukazujú, že počet odchodov dokonca klesol pod 20-tisíc a na Slovensko sa vrátilo takmer 27-tisíc ľudí, uviedlo MF.
„Údaje ukazujú, že od roku 2014 sa tempo odchodov postupne spomaľuje a v uplynulých rokoch sa počet Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia vyrovnal počtu odchádzajúcich, prípadne ho mierne prevyšuje. Slovensko tak zaznamenáva pozitívne migračné saldo v oblasti pracovnej mobility,“ uviedol rezort financií. V roku 2014 odišlo zo Slovenska približne 51 200 ľudí, v tom istom roku sa vrátilo 29 853 osôb. V nasledujúcom období počet odchodov podľa MF s výnimkou roka 2021 už len klesal.
Klamstvo opozície sa ukázalo, reaguje Kamenický
Tento vývoj podľa MF naznačuje, že podmienky na domácom trhu práce sú pre časť ľudí dostatočne atraktívne na to, aby sa rozhodli zostať, alebo sa po období práce v zahraničí vrátiť späť na Slovensko. Súčasný pozitívny trend je podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SSD) výsledkom dlhodobých zmien podmienok na slovenskom trhu práce. Poukazuje tým na klamstvá opozície, že ľudia hromadne utekajú zo Slovenska - fakty podľa neho hovoria inak. "Slovensko má nízku nezamestnanosť a najmä dostatok voľných pracovných miest a ten, kto chce, si prácu nájde a nemusí odchádzať od rodiny, čo je niekedy rozhodujúci faktor," uvádza minister.
Kým v roku 2014 dosahovala miera nezamestnanosti približne 13 %, v roku 2024 sa pohybovala už len okolo 5 %. Slovensko si zároveň polepšilo aj v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie. Zatiaľ, čo v roku 2014 bola slovenská nezamestnanosť približne o dva percentuálne body vyššia ako priemer EÚ, v roku 2024 bola už takmer o jeden percentuálny bod nižšia.
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"Ľudia vedia počítať. Pracovať v zahraničí už nemusí byť pre každého také výhodné ako v minulosti a to najmä s ohľadom na relatívne vyššie životné náklady v zahraničí a znižujúce sa platové rozdiely," myslí si Kamenický. Jedným z dôvodov, prečo menej ľudí odchádza do zahraničia, je podľa neho aj bezpečnostná situácia, ktorá sa stáva najzákladnejšou ľudskou potrebou. "Na Slovensku sa na rozdiel od mnohých krajín môžete pokojne a takmer bez strachu prejsť v noci po ulici," tvrdí minister.