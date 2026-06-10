Dohoda alebo rozkol v koalícii? Gašpar hovorí o zmenách vo voľbách: Jednej strane dochádza trpezlivosť

BRATISLAVA - Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) si myslí, že koalícia pri novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva dospeje k dohode. Uviedol to novinárom v parlamente. O novele, ktorou sa má meniť spôsob voľby zo zahraničia, začali poslanci diskutovať v stredu popoludní. Pozmeňujúci návrh k nej predložil koaličný Hlas-SD. Aj koaličná SNS avizovala pozmeňujúci návrh, chce ním presadiť zmenu kvóra pri preferenčnom hlasovaní, tzv. prekrúžkovaní sa v parlamentných voľbách.
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„V zásade sme zatiaľ pripravení zákon schváliť. To, či prídu a budú podané počas druhého čítania nejaké pozmeňujúce návrhy, je už na tých, ktorí s nimi chcú prísť. Ak to mám zhrnúť, strane Hlas bolo vyhovené tým, že sa už vniesla väčšia možnosť zriaďovať volebné miestnosti v zahraničí. A čo sa týka ôsmich percent na prekrúžkovanie sa, tak tam nie je vyjasnená ešte stále situácia medzi SNS a Stranou vidieka,“ vyhlásil Gašpar.
Koalícia pri volebných zmenách podľa neho dospeje k dohode. Myslí si, že od koaličných strán ich voliči očakávajú, že budú prinášať zmeny na stransparentnenie systému volieb. „Ak niektorá zo strán prispeje k tomu, že by to neprešlo, tak to bude musieť nejako potom komunikovať pre svoju voličskú základňu,“ okomentoval.
Poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej Strane vidieka deklarovali, že novelu nepodporia, ak jej súčasťou budú aj zmeny kvóra pri preferenčnom hlasovaní. „Keď sa schváli osempercentné kvórum, my nepodporíme zákon,“ uviedol poslanec Roman Malatinec (nezaradený) zo Strany vidieka. Zároveň potvrdil, že ešte rokuje aj o podpore zákona o Fonde na podporu, ktorý predložil. „Trváme na tomto návrhu. My sme dôveryhodní partneri pre koalíciu a náš postup oznámime na budúci týždeň, pretože už nám dochádza trpezlivosť v tom, že SNS aj koaličným partnerom púšťame návrhy do druhého čítania a nevidíme dôvod, prečo by tento zákon nemal byť pustený do druhého čítania,“ doplnil.