Dráma v Moskve: Tínedžeri odpálili bombu pod autom vedca! V meste vybuchlo aj ďalšie vozidlo

MOSKVA - Bezpečnostné zložky v Moskve zadržali najmenej dvoch tínedžerov, ktorí sú podozriví v súvislosti s nastražením výbušného zariadenia v aute. Podľa Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) tínedžerov kontaktovali neznáme osoby, ktoré ich na tento čin nahovorili. V stredu o tom informovala agentúra Reuters.
Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) vo svojej tlačovej správe spresnil, že auto explodovalo 9. júna na parkovisku na juhozápade Moskvy. Vozidlo patrilo zamestnancovi nemenovaného výskumného ústavu. Podľa vyšetrovateľov jednou zo zadržaných je tínedžerka, ktorá na pokyn svojich „kurátorov“ vyzdvihla výbušné zariadenie zo skrýše a odovzdala ho druhému tínedžerovi. Ten ho následne umiestnil pod automobil spolu so zariadením na sledovanie polohy.
Sledkom dodal, že podozriví boli zadržaní na mieste činu a že v dôsledku incidentu nedošlo k žiadnym zraneniam. Kauza sa vyšetruje ako pokus o vraždu a pokus o nezákonnú výrobu, prepravu, skladovanie a nosenie výbušnín. V Moskve došlo aj k ďalšiemu bombovému útoku, pri ktorom zahynul vodič vozidla. Totožnosť obete zatiaľ nebola zverejnená, doplnil denník Kommersant.
Kremeľ nateraz mlčí
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že došlo k výbuchu, podrobnosti však odmietol komentovať s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie. Nie je jasné, či v súvislosti s druhým výbuchom už niekoho zadržali, doplnil Reuters.
Od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 sa ukrajinská vojenská rozviedka prihlásila k zodpovednosti za viacero atentátov na vysokopostavených ruských dôstojníkov, z ktorých niektorí figurujú na verejne dostupnom ukrajinskom zozname osôb považovaných za zodpovedné za ruskú agresiu.