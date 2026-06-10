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Japonsko v záverečnej fáze rokovaní s USA: Zachránia si výnimku na dovoz ruskej ropy a plynu?

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

TOKIO - Japonská vláda rokuje so Spojenými štátmi o predĺžení výnimky zo sankcií na dodávky ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG) z ostrova Sachalin na ruskom Ďalekom východe. Platnosť výnimky vyprší 18. júna a rozhovory o jej pokračovaní vstúpili do záverečnej fázy, napísala v stredu japonská agentúra Kjódó. Informuje o tom agentúra TASS.

Tokio v roku 2022 v reakcii na ruskú vojnu proti Ukrajine pozastavilo dovoz ropy z Ruska. Japonské spoločnosti však na žiadosť vlády príležitostne nakupujú malé množstvá ropy z projektu Sachalin-2 spojené s dodávkami LNG. Výnimka z amerických sankcií na dodávky z tohto zdroja sa od roku 2022 každoročne predlžuje.

Tento rok už japonské spoločnosti niekoľkokrát nakúpili takúto ropu, aby čiastočne kompenzovali narušenie dodávok z Blízkeho východu v dôsledku blokády Hormuzského prielivu. V posledných rokoch sa Japonsko stalo viac ako na 90 % závislým od dodávok ropy z Blízkeho východu.

Viac o téme: PlynRopaSankcieRokovanie RuskoUSAJaponsko
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